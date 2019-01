Tras acuerdo, dueña de Budweiser lanzará nueva bebida con cannabis

Con celebridades y marcas de cigarros invirtiendo en proyectos que contengan cannabis, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), la empresa multinacional de cervezas dueña de Budweiser y Stella Artois, entre otras, no quiso quedarse atrás y cerró un acuerdo con la marca de producción y distribución de marihuana Tilray, para investigar el desarrollo de bebidas no alcohólicas que contengan la hierba.



El convenio contempló un pacto donde cada compañía invirtió US$ 50 millones, lo que como consecuencia disparó a Tilray en la bolsa de Nueva York, que cerró la jornada con un 12% de alza.



"Esperamos aprender más sobre estas bebidas y sus categorías en los próximos meses", señaló el comunicado, que reveló que planean incluir tetrahydrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) en las bebidas.



El acuerdo entrará en acción en Canadá, país donde la marihuana es legal, y los detalles sobre su comercialización se darán a conocer más adelante. Lo que sí se sabe es que estará a cargo de la subsidiaria de la multinacional en Canadá, Labatt Breweries.



Esto se suma a la decisión de Coca-Cola, que en septiembre comenzó a estudiar el mercado de las bebidas canábicas conversando con un productor de ellas. Sin embargo, nombres como Heineken ya comercializan bebestibles de este tipo en California -estado donde también es legal su consumo-, a través de Lagunitas, una bebida con extractos de cannabis que tiene 0 calorías.