Las acusaciones y la pelea de dos gigantes de la industria automotriz a nivel mundial

THE NEW YORK TIMES

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

General Motors (GM) demandó a su rival Fiat Chrysler el pasado miércoles, afirmando que sobornó a sindicalistas de United Auto Workers (el gremio de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos) en negociaciones contractuales para obtener una ventaja sobre GM en el transcurso de una década.



Horas después de que GM presentó la demanda, en un tribunal federal, el presidente del sindicato renunció cuando el gremio tomó medidas para expulsarlo.



Los eventos involucraron a dos de los tres fabricantes de automóviles más grandes de Estados Unidos y al sindicato que representa a sus trabajadores, una controversia que la industria rara vez ha experimentado.



La demanda y la agitación en la parte superior del sindicato provienen de investigaciones de larga data del Departamento de Justicia sobre irregularidades financieras en el sindicato y Fiat Chrysler.



Tres exejecutivos de Fiat Chrysler y varios sindicalistas ya se declararon culpables. Los líderes corporativos y sindicales desviaron millones de dólares, algunos de los cuales estaban destinados a un centro de capacitación, para pagar relojes Rolex y prodigar viajes y comidas personales.



En su demanda, GM afirma que la corrupción fue mucho más allá de la malversación de variedades de jardines y el enriquecimiento personal.

La compañía argumenta que la actividad ilegal fue autorizada por el presidente ejecutivo de Fiat Chrysler en ese momento, Sergio Marchionne, y ayudó a Fiat Chrysler a ganar la aceptación sindical de las concesiones de costos que fueron denegadas a GM en los contratos laborales en 2011 y 2015.

Sergio Marchionne, exCEO de Fiat-Chrysler

La demanda también sostiene que los ejecutivos de Fiat Chrysler sobornaron a los líderes sindicales para obtener apoyo en el gran esfuerzo público de Fiat Chrysler para presionar a GM a una fusión entre ambas en 2015.



La demanda no es la primera batalla legal en la industria automotriz o incluso la primera entre GM y Fiat.



En la década de 1990, GM se enredó con Volkswagen después de que esa compañía contratara a un ejecutivo clave de GM, quien se llevó datos confidenciales de reducción de costos. En 2005, después de una batalla legal, Marchionne, quien murió en 2018, obligó a GM a pagar US$ 2.000 millones a Fiat después de una asociación en la que las compañías produjeron conjuntamente motores y transmisiones en Europa.



Marchionne más tarde diseñó la fusión de Fiat con Chrysler y en 2015 anunció públicamente que quería que Fiat Chrysler se fusionara con GM, una oferta que la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, rechazó.



GM dijo que buscaría miles de millones de dólares en daños, sin dar una cantidad específica. La demanda nombra a Fiat Chrysler y los tres exejecutivos condenados como acusados, pero no hay ejecutivos actuales de Fiat.



Fiat Chrysler “pudo obtener ventajas únicas, diferentes y distintas, y de hecho se le negó a GM”, dijo Craig Glidden, asesor general de GM, durante una conferencia telefónica con periodistas.



En un comunicado, Fiat Chrysler dijo que estaba “asombrado” por la demanda y sugirió que estaba programado para interrumpir las negociaciones contractuales de la compañía con el sindicato y una fusión propuesta con Peugeot SA, el fabricante de automóviles francés.



“Tenemos la intención de defender vigorosamente contra esta demanda sin mérito y buscar todos los recursos legales en respuesta a ella”, dijo la compañía.



La demanda de GM, presentada en el Tribunal de Distrito de en Detroit, se basa en los hallazgos de una amplia investigación sobre corrupción en el sindicato de trabajadores de la industria automotriz. En 2017, los investigadores federales revelaron que el jefe de relaciones laborales de Fiat Chrysler, Alphons Iacobelli, había permitido que los funcionarios sindicales pusieran sus gastos personales y de viajes en tarjetas de crédito vinculadas a un centro de capacitación financiado por la compañía. Esos dirigentes sindicales incluyeron a General Holiefield, quien dirigió las negociaciones del gremio con Fiat Chrysler desde 2008 hasta 2015. Los fiscales dijeron que Iacobelli aprobó US$ 1,2 millones en gastos de Holiefield y su esposa.



Iacobelli también usó los fondos del centro de capacitación, incluso para comprar una Ferrari de US$ 350,000 y pagar las renovaciones en su casa en Rochester Hills, Michigan, un afluente suburbio de Detroit. Iacobelli se declaró culpable en 2018 y fue sentenciado a cinco años y medio de prisión. Holiefield murió en 2015 antes de que se presentaran cargos en el caso. Su esposa, Monica Morgan, se declaró culpable en 2018 y recibió una sentencia de prisión de 18 meses. El sucesor de Holiefield, Norwood Jewell, fue sentenciado en agosto a 15 meses de prisión en relación con el caso.



Iacobelli y otros dos ejecutivos de Fiat Chrysler que se declararon culpables de los cargos relacionados con la investigación de corrupción, Jerome Durden y Michael Brown, fueron nombrados como acusados en la demanda de GM. Es que Iacobelli dijo que autorizó US$ 1.5 millones en gastos por parte de funcionarios del gremio en un esfuerzo por obtener el favor del sindicato en las negociaciones contractuales.

GM. La compañía automotriz estadounidense se siente perjudicada.