Ad portas de salir a bolsa, Spotify aumenta en un 40% sus ingresos

Según las cifras publicadas el martes por el portal web The Information, el servicio de streaming musical, Spotify, logró generar ingresos por US$ 1.240 millones en el tercer trimestre de su año fiscal, con lo que la compañía de origen sueco podría terminar el año con ingresos por sobre los US$ 4.950 millones, es decir, casi un 40% más que lo generado en el mismo período de 2016.

El servicio tiene una valorización cercana a los US$ 20.000 millones y un total de 140 millones de usuarios activos en todo el mundo.

En este mismo reporte, la principal rival de Apple Music, además informó de pérdidas operativas de entre US$ 85 millones y US$ 110 millones, cifra por debajo de las expectativas de los mercados que deja a la compañía que cumple su décimo aniversario este año en buen camino ad portas de ingresar a Wall Street. Así, queda con una valoración que se aproxima a los US$ 20.000 millones, gracias a sus 140 millones de usuarios activos alrededor del mundo.