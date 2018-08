Adidas convertirá al Arsenal en el tercer club que más gana por patrocinios

Pese a que la temporada futbolística en Europa recién comenzó hace un par de semanas, los grandes clubes del Viejo Continente ya miran sus acuerdos comerciales para el próximo año.



El Arsenal habría sido el primero en dar el salto en este terreno, ya que según lo publicado en The Mirror, el ex club de Alexis Sánchez habría cerrado un millonario acuerdo con Adidas para que la firma germana sea la encargada de vestir a sus jugadores durante los próximos cinco años.



Estas versiones hablan de un contrato valorado en más de US$ 380 millones, US$ 77 millones por cada temporada, cifra que no solo ayudará a los gunners a realizar millonarios fichajes de cara a los próximos torneos, sino que también posicionaría a los londinenses como el tercer club que más recauda gracias a los patrocinios deportivos, siendo solo superado por el Manchester United y el FC Barcelona.