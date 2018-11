La aerolínea Gol con pérdidas en nueve meses por la suba acelerada del dólar, entre otros

Al revés sufrido de enero a septiembre contribuyó el perjuicio de 308 millones de reales (alrededor de US$ 82,3 millones) registrado en el tercer trimestre del año, según el balance financiero presentado por la compañía.



Las pérdidas de julio a septiembre contrastan con las ganancias netas del tercer trimestre del año anterior, cuando la compañía registró 490 millones de reales (US$ 131 millones).



Gol atribuyó el mal desempeño a la apreciación acelerada del dólar frente al real en los últimos meses, al aumento del precio del combustible de aviación y una "curva de reservas" impactada por la huelga de camioneros que tuvo lugar el pasado mayo.



El ebitda —beneficio antes de intereses, impuestos, apreciación y amortización— de enero a septiembre alcanzó los 1.217 millones de reales (alrededor de US$ 325 millones), un 26,2% más respecto al mismo periodo de 2017.



La aerolínea informó que su facturación operacional neta fue un 10,6% superior a de los nueve meses anteriores y se situó en los 8.210 millones de reales (unos US$ 2.195 millones).



La compañía, líder en el transporte de pasajeros en el mercado brasileño de aviación, resaltó que en el tercer trimestre del año transportó 8,7 millones de personas, lo que representa un crecimiento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior.



En el mercado internacional, Gol transportó 400.000 personas pasajeros, con una reducción del 12,6% respecto a julio-septiembre del año anterior.



