Aguas con vitaminas y café impulsan las ventas de Coca-Cola

Coca-Cola Co reportó el viernes ganancias e ingresos trimestrales mejores a los esperados, ya que vendió más té, café y agua con vitaminas, lo que hacía subir sus acciones un 2,4%.

Las ventas orgánicas, que excluyen el impacto de los continuos esfuerzos de la compañía por renovar las franquicias de sus operaciones de embotellado, subieron un 6%, ayudadas por la demanda de productos como el café Georgia y el agua con vitaminas Glaceau.

Los ingresos operativos netos de la compañía cayeron a US$ 7.510 millones desde los US$ 9.410 millones del mismo periodo del año anterior, pero superaron la estimación promedio de analistas de US$ 7.360 millones, según Thomson Reuters I/B/E/S.

El crecimiento del volumen global se mantuvo sin cambios, pese a que los correspondientes a América del Norte subieron un 1%.

El fabricante reportó una pérdida neta de US$ 2.750 millones en el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre.

En el mismo periodo del año anterior, la compañía registró una ganancia de US$ 550 millones.

Los márgenes de la compañía mejoraron en 3,15 puntos porcentuales, en gran parte debido a desinversiones en sus negocios de embotellado de menor margen.

Sobre una base ajustada, la compañía reportó ganancias por acción de 39 centavos, superando la estimación promedio de analistas de 38 centavos.