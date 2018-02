Alibaba compra acciones de la filial de entretenimiento del Grupo Wanda

El gigante chino del comercio electrónico, el grupo Alibaba, firmó un acuerdo para comprar acciones de la filial de entretenimiento del grupo inmobiliario Wanda y se convirtió así en el segundo mayor accionista de Wanda Film, el mayor propietario de cines del país.

Según informó anoche Wanda en un comunicado, en el acuerdo participó también la empresa estatal Cultural Investment Holdings.

Juntas compraron el 12,77% de las acciones de Wanda Film a un precio de 51,96 yuanes por acción (US$ 8,25) y registraron una inversión total de 4.680 millones de yuanes (US$ 743,6) y 3.120 millones de yuanes (US$ 495,76), respectivamente.

Inversión Alibaba desembolsó US$ 743 millones por su parte en la empresa

Se convirtieron así en el segundo y tercer mayor accionista de Wanda Film, mientras que el Wanda Group, dedicado principalmente al negocio inmobiliario, sigue siendo el mayor accionista con el 48,09% de las acciones.

Desde finales de 2016, Alibaba estableció el Alibaba Culture and Entertainment Group, con empresas encargadas de negocios como la producción de contenido, la publicidad y distribución en Internet, la gestión de venta de entradas para cadenas de cine y servicios de datos.

Gracias al acuerdo, asegura el comunicado, Alibaba apoyará el desarrollo de Wanda Film con la inteligencia de datos (big data) y una plataforma de contenido en línea, mientras que Cultural Investment Holdings cooperará en operaciones tales como la franquicia de cadenas de teatro y la publicidad.

Un gigante del cine chino Wanda Film es la cadena de cines más grande de China, con divisiones comerciales que incluyen la proyección y distribución de películas, la publicidad y la plataforma de juegos en línea Mtime.

En total tiene 516 salas de cine, con un total de 4.571 pantallas, que cubren aproximadamente el 14% del mercado cinematográfico de China.

El Grupo Wanda

El Grupo Wanda continúa atravesando un proceso de reestructuración después de que se conociera que estaba en el punto de mira del Gobierno por sus altos índices de deuda y que las autoridades financieras chinas habían pedido a los bancos de propiedad estatal que limitasen los préstamos para varios proyectos de adquisición en el extranjero.

Tras esto el grupo anunció que iba a liquidar la mayor parte de sus deudas, que ascendían a 200.000 millones de yuanes (US$ 31.257 millones), con la venta de 13 proyectos turísticos y 76 hoteles.

En los últimos años Wanda se ha convertido en una de las mayores compradoras de activos inmobiliarios en todo el mundo y en el operador de cine más grande del planeta.

Grupo Wanda es conocido en España por su compra -y posterior venta- del Edificio España de Madrid y por controlar el 20 % del equipo de fútbol Atlético de Madrid, a cuyo nuevo estadio da el nombre.