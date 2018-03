Alibaba planea cotizar en China continental 

El gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd trabaja en un plan para cotizar acciones en China, su país de origen, dijo Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.



Alibaba está evaluando las formas en que sus acciones podrían ser negociadas en China continental, informó el periódico, que agregó que una salida a bolsa secundaria en el país asiático podría suceder incluso este verano boreal si se cambian las reglas bursátiles chinas para habilitar a empresas internacionales.



"Desde nuestra OPI (oferta pública inicial) en Estados Unidos, hemos declarado que si las normas lo permiten, consideraríamos una salida a bolsa en China ", dijo a Reuters un portavoz de Alibaba.



La noticia llega semanas después de que se informó que Pekín podría permitir que sus gigantes tecnológicas que cotizan fuera del país vendan acciones en China continental.



Alibaba, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo en los mercados bursátiles internacionales. Otras son Baidu Inc, JD.com Inc y Tencent Holdings Ltd.



RELACIONADAS Alibaba acordó con Disney y difundirá series y películas en su plataforma digital Youku By Antonio Larronda Alibaba acordó con Disney y difundirá series y películas en su plataforma digital Youku Alibaba acordó con Disney y difundirá series y películas en su plataforma digital Youku Alibaba compra acciones de la filial de entretenimiento del Grupo Wanda By Antonio Larronda Alibaba compra acciones de la filial de entretenimiento del Grupo Wanda Alibaba compra acciones de la filial de entretenimiento del Grupo Wanda Alibaba crea un modelo de aprendizaje artificial que gana a la mente humana By Mariana Malek Alibaba crea un modelo de aprendizaje artificial que gana a la mente humana Alibaba crea un modelo de aprendizaje artificial que gana a la mente humana