Alphabet no cumple estimación de ganancia

La empresa matriz de Google, Alphabet Inc, incumplió ayer las estimaciones de ganancias trimestrales de los analistas, por los gastos más altos de la historia en un trimestre, lo que provocó un baja de sus acciones pese a un crecimiento de los ingresos que superó las expectativas.

El proveedor dominante mundial de servicios de búsqueda en internet, publicidad y video ha aumentado el gasto en los últimos años en áreas que incluyen computación en nube y electrónica de consumo, que considera esencial para mantener su liderazgo en la industria ante la dura competencia de Amazon.com Inc y Microsoft Corp.

Google, sin embargo, ofrece datos limitados por producto en comparación con algunos rivales, lo que deja a los inversores cada vez más inseguros sobre cómo las presiones, incluido el escrutinio regulatorio, boicots de anunciantes y la tensión comercial, están afectando las operaciones.



Las acciones de Alphabet caían un 1,2% en las operaciones tras el cierre del mercado regular.



Alphabet, que genera alrededor del 85% de sus ingresos por ventas de publicidad y tecnología publicitaria, reportó ingresos totales del tercer trimestre de US$ 40.500 millones, un 20% más que hace un año y que se compara con el crecimiento del 19% en el segundo trimestre. Los analistas en promedio esperaban un crecimiento de un 19,52% a US$ 40.325 millones, según datos del IBES de Refinitiv. La ganancia neta del tercer trimestre fue de US$ 10,12 por acción, en comparación con las estimaciones de US$ 12,44 por acción.