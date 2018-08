Las altas ventas del iPhone le darán a Tim Cook US$ 120 millones

El sorprendente desempeño que ha tenido Apple durante los últimos tres años le traerá una abultada recompensa a su CEO, Tim Cook.



El líder de la firma responsable del iPhone recibirá este viernes un paquete de acciones de la tecnológica avaluado en US$ 120 millones gracias al alza de 119% que han registrado los papeles de Apple desde agosto de 2015, cifra que la posiciona por sobre el 80% de las empresas del S&P 500.



Los éxitos comerciales de la compañía en los últimos años además de la constante alza en las ventas de sus smartphones bajo el mando del sucesor de Steve Jobs harán que nuevamente Cook reciba un pago extraordinario, el que no necesariamente irá a su cuenta bancaria.



Conocida es la intención del ejecutivo de donar parte de su fortuna a causas benéficas, promesa que volvió a ejemplificar este miércoles al donar US$ 5 millones en acciones de Apple a diversas organizaciones benéficas.