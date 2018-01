Alza de hasta 20% en el precio de las tortillas amenaza la economía mexicana

Uno de los alimentos base de la dieta de los mexicanos no ha dejado de subir de precio en los últimos dos años. Y es que, en menos de 24 meses, los elementos necesarios para la elaboración de sus tradicionales tortillas -desde el gas utilizado en las cocinas hasta la harina- han elevado sus precios, generando en conjunto que el valor medio por un kilo de este producto haya subido desde los 12 a los 14 pesos mexicanos, equivalentes a unos US$ 0,70.



Además, el crecimiento en el valor ya comienza a afectar las ventas. Según la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, que representan más de 80 mil negocios del sector repartidos en todo el país, las ventas ya han disminuido un 20% en solo un año, a causa de la subida en los precios.



Y las proyecciones parecen no dar tregua a los mexicanos, ya que no solo el precio de este tipo de preparaciones podría continuar subiendo en los próximos meses, dado que otros insumos como el gas y la bencina también registrarían alzas, encareciendo aun más el precio de todos los alimentos y servicios dentro de la nación azteca.