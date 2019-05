Amazon compra parte de una empresa de deliveries para competirle a Uber Eats y al dueño de PedidosYa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de que el minorista "online" más grande del mundo había comprado participación en una de las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa envió ondas expansivas a través del sector, afectando a las acciones de sus rivales europeos Just Eat, Takeaway.com y Delivery Hero (accionista mayoritario de PedidosYa).



Los gigantes de internet están apostando a que el mercado de comida para llevar se expandirá a medida que se extienda desde las comidas rápidas e insalubres a los platos nutritivos.



El fundador y presidente ejecutivo de Deliveroo, Will Shu, dijo que la recaudación de fondos permitirá al grupo deficitario aumentar su alcance, desarrollar tecnología y buscar innovaciones.



Deliveroo no dio una cifra sobre la operación de Amazon, pero hasta la fecha ha recaudado US$ 1.553 millones, ayudado por inversionistas como T. Rowe Price, Fidelity Management and Research Co y Greenoaks.



Con sede en Londres, Deliveroo usa a 60.000 ciclistas vestidos con chaquetas negras y turquesas para entregar comidas de más de 80.000 restaurantes y locales de comida para llevar en 14 países, entre ellos Francia, Alemania, Hong Kong, Singapur y Kuwait.



Deliveroo compite con Uber Eats, que está presente en América del Norte, Sudamérica, Europa, Asia y África y es parte de la empresa de transporte que salió este mes a bolsa.



