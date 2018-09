Amazon considera abrir hasta 3.000 tiendas sin cajero para el año 2021

Las acciones de las cadenas de supermercados estadounidenses Kroger Co y Target Corp cayeron entre un 1% y un 2% luego de la noticia. Las acciones de Amazon cedieron cerca de un 1%.



La compañía tiene actualmente tres tiendas Amazon Go en Seattle y planea expandirse a Chicago, San Francisco y Nueva York.



Las tiendas Amazon Go, que no tienen cajeros y permiten a los clientes comprar productos con la ayuda de una aplicación para teléfonos inteligentes, son vistas como un concepto que podría cambiar al comercio minorista en locales físicos.



Los clientes tienen que escanear la aplicación de su teléfono para entrar a la tienda. Una vez dentro, cámaras y sensores revisan lo que sacan de las estanterías y lo que regresan. Amazon realiza cobros en las tarjetas de crédito de los compradores una vez que dejan el local.



Amazon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



[EN BASE A REUTERS]