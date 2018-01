Amazon desvela la lista de 20 finalistas para acoger su nueva sede

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon, cuyo valor se estima en torno a los US$ 430.000 millones, anunció su lista de 20 ciudades finalistas para acoger su nueva sede, en la que prevé invertir US$ 5.000 millones y crear hasta 50.000 empleos.



La compañía, que tiene su cuartel general en Seattle (Washington), tiene previsto anunciar dónde ubicará esta segunda sede a finales de este año.



Entre la lista de candidatas, que en un principio llegó a alcanzar la cifra de 238 ciudades, destaca la presencia de algunas de las urbes más emblemáticas del país como Washington, Nueva York, Chicago (Illinois), Miami (Florida), Boston (Massachusetts) o Los Ángeles (California).



"Pasar de 238 a 20 ha sido muy duro. Todas las propuestas mostraban un entusiasmo y una creatividad tremendos", señaló en un comunicado Holly Sullivan, ejecutiva de Políticas Públicas de la compañía.



También llama la atención la presencia de la ciudad canadiense de Toronto, si bien no ha pasado el corte ninguna de las localidades mexicanas que se habían presentado al proceso.



Muchas de estas ciudades han ofrecido ayudas y exenciones fiscales con el objetivo de atraer a Amazon, que promete que su nueva sede tendrá la misma importancia que la actual de Seattle.



La lista la completan: Atlanta (Georgia), Austin y Dallas (Texas), Columbus (Ohio), Denver (Colorado), Indianápolis (Indiana), Nashville (Tennessee), Newark (Nueva Jersey), Filadelfia y Pittsburg (Pensilvania) y Raleigh (Carolina del Norte), así como el condado de Montgomery (Maryland) y la región norte del estado de Virginia.



Aunque por ahora no hay una favorita clara, los expertos apuntan a la costa este de Estados Unidos como el lugar más probable, lo que da fuerza a las candidaturas de ciudades como Nueva York, Atlanta o Pittsburg.



Otros, sin embargo, consideran factible que la sede se instale en otras zonas del país y dan posibilidades a localidades como Austin, donde tiene su central la filial de Amazon Whole Foods.