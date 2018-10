Amazon gana seis veces más en lo que va del año respecto a nueve meses de 2017

La firma con sede en Seattle comandada por Jeff Bezos, que presentó sus cuentas trimestrales, obtuvo un beneficio neto por acción de US$ 14,10 en los primeros nueve meses, frente a los US$ 2,39 logrados en el mismo período del año pasado.



Por su parte, los ingresos acumulados en lo que va de año alcanzaron US$ 160.504 millones, un 37% más que entre enero y septiembre de 2017, cuando logró US$ 117.413 millones.



Durante este período, Amazon ha logrado reducir ligeramente su deuda a largo plazo, que ha pasado de los US4 24.743 millones con los que cerró el anterior ejercicio fiscal a los US$ 24.684 millones actuales.



Por sectores, los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el segmento de la compañía dedicado a la computación en nube y considerado de importancia estratégica por la propia empresa, crecieron un 47% respecto a los nueve primeros meses de 2017 hasta situarse en los US$ 18.225 millones.



La firma destacó el buen comportamiento de su rama dedicada a las ventas a empresas, Amazon Business, lanzada en 2015 y que genera alrededor de US$ 10.000 millones anuales de facturación en ocho países distintos, entre ellos EE.UU., Japón y Alemania.



"No estamos reduciendo el ritmo. Amazon Business logra nuevos clientes a cada momento, entre ellos grandes instituciones educativas, gobiernos locales y más de la mitad de empresas de la lista Fortune 100", indicó en un comunicado el consejero delegado y fundador de la compañía, Jeff Bezos.



Los resultados de Amazon no fueron bien acogidos por los inversores en los parqués de Nueva York, y la empresa se dejaba un 9,10% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre del mercado hasta situarse en los US$ 1.620 por título.



[EN BASE A EFE]