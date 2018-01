¿Por qué Amazon y Google vieron conveniente perder dinero?

Amazon.com Inc y Google, de Alphabet Inc, efectuaron descuentos tan grandes a sus asistentes virtuales durante la temporada de ventas navideñas que es probable que perdieran unos cuantos dólares por unidad, subrayando una estrategia muy diferente a la de Apple Inc y su futuro HomePod, dijeron analistas.



Ambas compañías rebajaron el precio de la versión más pequeña de sus parlantes, Amazon Echo Dot y Google Home Mini, hasta los US$ 29 desde los US$ 50 iniciales con ocasión de las festividades de fin de año. Las versiones intermedias costaban algo más del doble.



Amazon y Google quieren dar a probar a sus clientes sus respectivos asistentes digitales, Alexa y Google Assistant, con precios de venta tentadores, con la esperanza de fidelizar a los clientes y obtener ganancias en ventas posteriores de productos, así como datos sobre hábitos de compra.



Los Home Mini y Echo Dot no tienen la calidad de sonido del HomePod de Apple, pero los consumidores podrían considerar innecesario adquirir un altavoz de gama superior y más caro de Apple una vez que estén usando uno de los rivales. Incluso los dispositivos intermedios de Amazon y Google fueron rebajados hasta los US$ 79 durante las festividades.



"Este tipo de precios son geniales para los consumidores y malo para Apple", dijo Paul Erickson, analista de IHS Markit.



Apple no logró tener listo su HomePod, de US$ 349, en 2017, como planeaba en un principio, pero aseguró que su dispositivo saldrá a la venta a comienzos de 2018.



La compañía busca obtener ganancias con el dispositivo e impulsar las ventas de su suscripción de Apple Music, por US$ 9,99 mensuales, indicaron analistas. Es probable que Siri, el asistente de voz de Apple, se enfoque en la recomendación de nuevas canciones.



Amazon declinó hacer comentarios sobre sus Echo, pero dijo en un comunicado de prensa que vendió millones de sus dispositivos durante el periodo navideño, convirtiéndolo en el producto más vendido en su tienda de internet.



Google no reveló las cifras de venta del Home Mini, pero la portavoz de Google Home, Nicol Addison, indicó que la firma está muy contenta con su desempeño en el periodo navideño. Google regaló los dispositivos a los compradores de sus nuevos móviles Pixel 2 y los vendía por US$ 29 en las cadenas Wal-Mart, Target y Best Buy.



Las partes del Echo Dot cuestan US$ 31, según un análisis de ABI Research, mientras que los componentes del Google Home Mini cuestan cerca de US$ 26. Estas cantidades no incluyen gastos generales, de envío y otros costos, lo que implica que las versiones rebajadas se vendieron probablemente a pérdida.



"Apple está en problemas", comentó Adam Wright, analista de IDC, que calcula se habían instalado cerca de 35 millones de estos altavoces en todo el mundo hasta hace un par de semanas, sin incluir las ventas navideñas en Estados Unidos. "Hemos sido testigos de una explosión en los seis últimos meses".