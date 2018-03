Amazon negocia con Casino por cadena de electrónicos en Brasil

Amazon.com y Casino Guichard Perrachon SA están negociando un acuerdo en Brasil para asociarse o vender la cadena local de electrónicos y electrodomésticos del minorista francés, dijo el martes una fuente familiarizada con las conversaciones.



Las negociaciones respecto a la cadena Via Varejo de Casino, que incluye una de las operaciones de comercio electrónico más grandes de Brasil y más de 900 tiendas en el país, acelerarían los avances previamente tímidos de Amazon en el mercado más grande de América Latina.



Las conversaciones tienen lugar después de que Amazon y Casino llegaron a un acuerdo para vender abarrotes del supermercado de alta gama Monoprix del grupo francés a través de Amazon.



El negocio en Brasil podría ser estructurado como una asociación siguiendo ese modelo o como una venta propiamente tal de Via Varejo, afirmó la fuente.



Las noticias sobre las conversaciones hicieron que las acciones preferenciales de GPA SA, la cadena brasileña de supermercados de Casino que es dueña de Via Varejo, subieran un 5%, a 67,28 reales en la Bolsa de Valores de São Paulo.



GPA, Via Varejo y Amazon en Brasil declinaron a formular comentarios.



GPA había puesto a la venta a Via Varejo hace dos años, pero la empresa atrajo poco interés debido a que su infraestructura tradicional mantenía costos altos y arrastraba las ganancias, pero desde entonces ha expandido sus operaciones en comercio electrónico.