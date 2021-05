Amazon negocia comprar estudios MGM para aumentar su catálogo de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amazon entabló tratativas para adquirir los legendarios estudios MGM que podrían impulsar sus ambiciones de hacerse más fuerte en el mercado de streaming de videos, reportaron este martes medios estadounidenses.

El acuerdo podría valorar el histórico nombre Metro Goldwyn Mayer (MGM) entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones, según el diario The New York Times y otros medios.



Amazon, cuya plataforma Prime Video tiene 175 millones de abonados en el mundo, adquiriría el catálogo de 4.000 títulos de MGM, que incluye históricos fenómenos de taquilla, como la serie de filmes de James Bond o la Pantera Rosa, y un variada gama de programas de televisión.



El acuerdo significaría también otro cambio en la propiedad de MGM; fundada en 1924 y un ícono de la era de oro de Hollywood.



Las negociaciones transcurren cuando la pandemia fortaleció el apetito por el mundo del streaming, dominado por gigantes como Netflix.

Cualquiera sea el acuerdo, seguramente podría aumentar el escrutinio sobre Amazon de autoridades reguladoras de todo el mundo como viene ocurriendo en los últimos años con las grandes tecnológicas.



A comienzos de semana el gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T anunció la fusión de su filial WarnerMedia con el grupo Discovery para crear un gigante que competirá con plataformas de streaming como Netflix, Apple TV+ y Disney+.



Ni Amazon ni MGM hicieron comentarios sobre los reportes de prensa.