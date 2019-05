Amazon recortará pequeños proveedores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace dos meses, Amazon.com Inc. suspendió los pedidos de miles de proveedores, sin dar una explicación. El pánico se desató, hasta que los pedidos se reanudaron discretamente semanas después. Amazon dijo que la pausa fue parte de una campaña para eliminar productos falsificados. Los proveedores respiraron aliviados.



Pero ahora viene una purga mayor, y más permanente, que cambiará la relación entre el mayor minorista por internet del mundo y muchos de los proveedores con los que tiene relación desde hace tiempo.



En los próximos meses, la compañía dejará de realizar pedidos al por mayor a miles de proveedores, principalmente pequeños, según tres personas familiarizadas con el plan.



El objetivo de Amazon es reducir los costos y centrar las compras al por mayor en marcas importantes como Procter & Gamble, Sony y Lego, dijeron las personas. La medida garantizará que la compañía tenga suministros adecuados de las existencias más vendidas y aumentará su competitividad frente a Walmart, Target y Best Buy.



Los negocios familiares que han confiado durante mucho tiempo en Amazon para un flujo constante de pedidos tendrán que encontrar una nueva forma de hacer negocios en la tienda web. En lugar de vender grandes cantidades directamente a Amazon, tendrán que ganarse las ventas comprador a comprador.



Es uno de los cambios más importantes en la estrategia de comercio electrónico de Amazon desde que abrió el sitio a vendedores independientes hace casi 20 años. Si bien podría cambiar o cancelarse, el proyecto avanza actualmente, dijeron las personas.



"Este es el tipo de cambio que asustará a las marcas que se venden en Amazon", dijo James Thomson, que organiza Prosper Show, una conferencia anual de comercio electrónico centrada en Amazon.



"Por lo general, Amazon no da mucho tiempo de margen y las marcas quedarán expuestas. Si introducen pronto este cambio, las marcas tendrán hasta el final del verano para reaccionar o el trimestre navideño estará en riesgo", apuntó.



En una declaración enviada por correo electrónico, una portavoz de Amazon dijo: "Como parte de nuestro negocio, revisamos nuestras relaciones de socios de venta de forma individual y cualquier especulación de una reducción a gran escala de proveedores es incorrecta".

La mitad de los artículos vendidos en Amazon provienen de comerciantes independientes. Foto: Reuters.

Amazon se asegura el inventario de dos maneras: la compañía compra productos directamente de los vendedores mayoristas, revendiéndolos como una tienda minorista tradicional, y también permite a comerciantes independientes anunciar sus propios productos en el sitio en un modelo de mercado similar a EBay Inc. o una tienda de segunda mano. Aproximadamente la mitad de los artículos vendidos en Amazon provienen de comerciantes independientes, y el cambio elevará aún más la cuota de este segmento en los ingresos.



La purga de proveedores es el último paso en la iniciativa de "manos libres" de Amazon, un esfuerzo por seguir ampliando la selección de productos en su sitio web sin gastar más dinero en gerentes de supervisión. El proyecto implica la automatización de tareas como el pronóstico de la demanda y la negociación de precios, que realizaban principalmente los empleados de Amazon.



También implica presionar a más proveedores de Amazon para que vendan productos por ellos mismos, de manera que Amazon no tenga que pagar a individuos para que lo hagan por ellos.



Hay otra ventaja para Amazon. Al obligar a muchos proveedores mayoristas existentes a vender sus productos directamente a los consumidores, la compañía tiene menos inventario, lo que reduce el riesgo de quedarse con la mercancía no vendida. Además, Amazon puede cobrar una comisión por cada venta que un proveedor realice y cobrarles tasas por almacenamiento, empaquetado y entrega de productos, lo que aumenta las ganancias.



En general, los proveedores que venden menos de US $10 millones en productos cada año en el sitio web ya no recibirán pedidos al por mayor de Amazon, aunque eso variará según la categoría, dijeron las personas que solicitaron el anonimato ya que se trata de un asunto interno.



En otra señal de que se avecina una reorganización de proveedores, Amazon no renegoció las condiciones anuales con muchos proveedores más pequeños, un ritual habitual de la primavera, dijo una persona. Amazon tampoco está cubriendo muchos puestos vacantes de gerente de proveedores, dijo otra persona, lo que indica que la compañía espera necesitar menos personas para gestionar las relaciones, ya que habrá menos proveedores.



En base a El Comercio / GDA