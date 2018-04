Amazon supera los 100 millones de abonados al servicio Prime

Wall Street lleva 13 años especulando sobre el número de abonados que tiene Amazon a su servicio Prime. Jeff Bezos, su fundador y consejero delegado, rompió el secreto al indicar en la carta que cada año dirige a los accionistas de la compañía que superaron los 100 millones de miembros a escala global. La compañía tiene previsto presentar sus resultados esta semana.



Bezos indica que se realizaron más de 5.000 millones de envíos a través de este servicio en 2017. También señala que se vendieron más dispositivos de Amazon que nunca, como el asistente de voz Echo y las tabletas Kindle. Son dos puertas de entrada a su hipermercado electrónico y está trabajando en los aspectos técnicos para vincular el servicio a las compras en Whole Foods.



La cifra presentada por Bezos sobre los miembros a Prime está por encima de lo que calculaban los analistas, que manejaban entre los 60 millones y los 90 millones de abonados. El pago mensual en Estados Unidos, su principal mercado, es de US$ 12,99. La suscripción anual es de US$ 99. Además del envío gratuito en dos días da acceso a la plataforma streaming de vídeo y música.



Jeff Bezos empezó a publicar estas cartas en 1997 para exponer su visión sobre la marcha del negocio. Con el paso del tiempo se convirtieron en una lectura obligada para inversores y gestores de empresas en todo el mundo. En esta se centra en destacar la importancia de estar a la altura de las expectativas de los clientes y que eso pasa, entre otras cosas, por establecer objetivos realistas.



La carta se publica en pleno ataque del presidente Donald Trump contra el modelo de negocio de Amazon. Le acusa de no pagar todos los impuestos que debería, de destruir miles de empleos en el sector del comercio minorista y de beneficiarse de un trato preferente por parte del Servicio Postal de Estados Unidos para reforzar su dominio. Jeff Bezos evitó entrar en la polémica.



Amazon cuenta con más de 566.000 empleados, 225.000 más que en 2016. Las acciones de la compañía subían un 1,5% tras publicar la carta. Este año acumulan una apreciación del 30%. Su capitalización bursátil se aproxima a los US$ 730.000 millones. Recuperaron gran parte del terreno perdido a raíz del ataque de Trump pero debe subir un 6% para recuperar el máximo.