Amazon se une al club del billón de dólares y se encamina a superar a Apple

Si el precio de los papeles de la mayor minorista mundial por internet sigue con su ritmo reciente, será cuestión de cuándo y no de si la valoración de mercado de Amazon eclipsa a la del fabricante del iPhone, que llegó al billón de dólares el 2 de agosto.



Apple necesitó casi 38 años de cotización en bolsa para alcanzar el hito del billón de dólares, mientras que Amazon llegó en solo 21 años. Aunque el iPhone y el resto de dispositivos siguen siendo populares y sus ingresos crecen, no tiene el explosivo ritmo de incremento de ventas de Amazon.



Los inversores se han visto impresionados por la exitosa diversificación de negocios que ha hecho Amazon en virtualmente cada rincón de la industria minorista, alterando la manera en que los consumidores adquieren sus productos y aumentando la presión sobre las tiendas físicas.



También ofrece servicios de emisión de video en internet y compró al supermercado de alta gama Whole Foods. Asimismo, su servicio de computación en la nube para compañías se ha convertido en un importante motor de ganancias e ingresos.



"Amazon es un poco más dinámico que Apple, porque el iPhone se ha hecho más maduro. El negocio en la nube de Amazon es un motor extra de crecimiento que Apple no tiene", dijo Daniel Morgan, gestor de carteras de Synovus Trust en Atlanta, que describe los servicios de Amazon en la nube como la "joya de su corona".



Apple empezó a cotizar en diciembre de 1980, pero sus papeles no lograron tomar vuelo realmente durante 25 años, hasta el lanzamiento del iPhone, el rupturista dispositivo que dejó atrás a sus competidores.



Amazon —fundado en 1994 como un minorista de venta de libros en el garaje de su presidente ejecutivo, Jeff Bezos— comenzó a cotizar el 15 de mayo de 1997, a US$ 1,50, en una base ajustada. Para octubre de 2009 había llegado a US$ 100 y la acción alcanzó los US$ 1.000 por vez primera el 30 de mayo de 2017, manteniéndose por encima de ese nivel desde el 27 de octubre de 2017.



Apenas 10 meses más tarde, el 30 de agosto, los títulos de Amazon superaron los US$ 2.000, a solo US$ 50 de lograr un valor de mercado de 1 billón de dólares. Este hito ocurrió apenas un mes después de perforar el umbral de valoración de los 900.000 millones de dólares.



En su última cotización, las acciones de Amazon subían un 1,1%, a US$ 2.035,69, un poco por debajo del nivel histórico de US4 2.050,2677. En lo que va de año, Amazon ha trepado un 74%, comparado con el 34,7% aproximadamente de Apple.



