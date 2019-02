Ancap capitaliza firma en Argentina y amplía acciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 15 minutos de asamblea de accionistas, Carboclor, la petroquímica propiedad mayoritaria de Ancap en Argentina, resolvió la capitalización por aportes del ente y una nueva emisión de acciones.

La empresa en Argentina había solicitado el concurso de acreedores preventivo el 29 de diciembre de 2016 y meses más tarde cerró su actividad industrial para dedicarse exclusivamente a la logística. En agosto del año pasado, llegó a un acuerdo con sus acreedores y ahora una asamblea aprobó la capitalización de la empresa.



Entre 2013 y 2017, Carboclor tuvo pérdidas crecientes: fueron US$ 3,5 millones en 2013, US$ 5,5 millones en 2014, US$ 7,5 millones en 2015, US$ 18 millones en 2016 y US$ 32 millones en 2017.



En nueve meses de 2018 (aún no está el balance con el resultado final), la firma te- nía ganancias por 8,6 millo- nes de pesos argentinos (US$ 205.054).



Aun así, la situación de Carboclor sigue siendo compleja. “A fin de satisfacer necesidades urgentes de fondos en atención a la situación económico-financiera que ha atravesado la sociedad y la necesidad de afrontar el pago de deudas concursales, se celebró con fecha 17 de diciembre de 2018 un Convenio de Aportes irrevocables con el accionista Ancsol S.A.”, indicó el acta de la asamblea de accionistas que se realizó la semana pasada.



Ancsol S.A. es la sociedad propiedad de Ancap que posee el 74,26% de las acciones de Carboclor.



En el marco de dicho convenio, Ancsol S.A. “ha efectuado aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones que al día de la fecha (7 de febrero) alcanzan la suma total de 171.168.270 pesos argentinos (US$ 4,4 millones)”, señaló el acta de la asamblea que consideró y aprobó por unanimidad la capitalización de dichos aportes irrevocables.



Además, Ancsol S.A. “posee créditos contra la sociedad (Carboclor), que tienen origen en créditos concursales (en pesos argentinos y en dólares) propios y otros que fueron transferidos a dicho accionista y pagos efectuados a acreedores concursales por subrogación, que al día de la fecha alcanzan la suma total de 278.199.052 pesos argentinos (US$ 7,1 millones) y que Ancsol S.A. ha comunicado a la sociedad su intención de que los fondos que corresponden a su crédito no sean transferidos y que el mismo sea capitalizado en la presente asamblea”, agregó. Esto también fue aprobado por unanimidad de la asamblea que presidió la titular de Ancap, Marta Jara en el hotel Sheltown de Buenos Aires.



Así, la capitalización total de Ancsol (es decir, Ancap), ascendió a 449.367.322 pesos argentinos (US$ 11,5 millones).



Pero, además de Ancap vía Ancsol, hay un 25,74% de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Por ello, “con el objetivo de permitir que los accionistas minoritarios ejerzan sus derechos de suscripción en forma proporcional a sus tenencias accionarias, es que se propone aumentar el capital social en la suma de 568.232.965 pesos argentinos” (US$ 14,6 millones) a un valor de un peso argentino cada acción, según el acta.



La diferencia entre lo ya capitalizado y el aumento total de capital es lo que quedará para que los accionistas minoritarios suscriban.



La asamblea resolvió “otorgar los derechos de suscripción preferente a los accionistas de la sociedad por el plazo de treinta días previsto en la ley General de Sociedades”, señaló el acta de la asamblea.



Jara resumió ayer en su cuenta de Twitter: “asamblea de Carboclor aprobó capitalización de aportes irrevocables de Ancsol, aumento de capital social y que se solicite autorización de oferta pública para que accionistas minoritarios ejerzan derechos de suscripción”.



En el último comunicado referido a Carboclor que emi-tió Ancap el 9 de agosto pasado, afirmó que “las actuales autoridades del grupo Ancap se han comprometido en concentrarse en los negocios medu- lares. En este contexto se considera estratégico minimizar las participaciones fuera de Uruguay”.