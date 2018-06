Los anfitriones del Mundial gastan menos en alcohol de lo que se cree

Los rusos rompen mitos. Ahora gastan más en alimentos frescos, atención médica y educación y menos en alcohol. Esa es la nueva tendencia y fórmula de consumo adoptada por los anfitriones del Mundial, frente a su nueva economía, que lucha por recuperarse y crecer al ritmo de pasados años, cuando el precio del petróleo era alto y su moneda, el rublo, era fuerte.



Esa es una de las conclusiones a las que llegó The Boston Consulting Group, tras aplicar en 2017, una encuesta a más de 4 mil consumidores rusos.



En 2013, la consultora realizó similar sondeo, lo que permitió concluir que, ahora, los rusos prefieren ser más prudentes, recortar los gastos en productos no esenciales, e invertir más en servicios importantes como alimentos, educación y viajes. En tema de salud, el 78% la citó como una prioridad, prefiriendo los medicamentos genéricos de bajo costo, no de marca. También eligen vacaciones más cortas.