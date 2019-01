Año nuevo, compras nuevas

TiendaMIA.com, el eCommerce que ofrece comprar y traer de Estados Unidos y China a todo Uruguay, celebra este nuevo año con vistas a poder lograr nuevos objetivos y seguir cumpliendo los sueños de muchos uruguayos.



Tal y como muestra el sitio oficial de Aduanas, la renovación de franquicias del pasado 1º de enero permite a todos poder volver a realizar las tres compras del año de hasta US$ 200 cada una en productos (sin contar el costo de envío).



Ya habiendo finalizado la fiestas, el país disfruta del calor del verano, y qué mejor forma de comenzar el año que experimentando la compra online en el exterior.



“En este momento las búsquedas más frecuentes giran en torno a: trajes de baño, ropa de marca, flotadores, lentes de sol, gorros Goorin Bros, parlantes JBL, calzado, libros, juegos de agua, de mesa y de playa”, comenta Manuel Gros, gerente general de TiendaMIA.



Y agrega: “Más hacia fines del mes, la gente empieza a pensar en la temporada de camping, pesca, surf, las pretemporadas de todos los deportes: fútbol, basket, rugby, hockey, tenis, etc; y por supuesto en la vuelta a clases”.



“Sin embargo, hay productos que están en mente siempre. Los termos Stanley, los Legos y los relojes Casio no solo se encuentran a precios muy competitivos, sino que existe mayor variedad de la que hay localmente”, afirma Gros.

Los beneficios de la compra en el exterior

TiendaMIA se ha asentado como una opción fácil, rápida y segura de comprar productos en tiendas del mundo desde Latinoamérica.



Su gran diferencial con respecto a otras empresas del rubro, radica en que el servicio que ofrece se ocupa del proceso de compra y logística en su totalidad, asegura Gros.



Las personas encuentran y compran en TiendaMIA.com lo que desean de Amazon, eBay y Walmart al mismo tiempo y desde un solo sitio web, recibiendo todo en la puerta de sus casas en un único paquete, sin trámites ni filas, desde la comodidad de sus hogares y con un precio final que está a la vista antes de efectuar el pago.



En Uruguay, donde el sistema de franquicias permite realizar un máximo de tres compras anuales por persona, con un tope de hasta U$S 200 en productos por compra (costos de envío no incluidos en este tope), la empresa brinda tres facilidades importantes que previenen el retenimiento aduanero de las órdenes: bloquean la posibilidad de exceder este tope o agregar al carrito de compras productos con ingreso prohibido al país; consolidan los productos en un único paquete, reduciendo peso y volumen del mismo, para que el cliente ahorre tiempo, dinero y cupos de envío.



“Nos llama poderosamente la atención que mucha gente aún desconoce el hecho de que el tope de la franquicia es de US$ 200 en productos, sin contar el envío. Por ejemplo: uno puede comprar una cámara GoPro de U$S 190, con un costo de envío de U$S 30, y estar permitido por la franquicia, pagando un total de U$S 220 sin impuestos ni retenimientos”, añade Gros.



Otro gran beneficio de TiendaMIA.com es su variedad en métodos de pago habilitados y la exclusiva posibilidad que ofrecen de financiar el pago hasta en 12 cuotas con tarjeta de crédito uruguaya, dependiendo del banco emisor. “Nuestros clientes valoran mucho esto, ya que les permite aprovechar al 100% cada una de las tres compras que dispone, y luego ir pagando con comodidad mes a mes”, agrega Gros.



Asimismo, dan acceso a un seguimiento exacto de los pedidos, atención al cliente local, y permiten recibir el pedido a domicilio en todo el territorio uruguayo o la opción a retiro gratuito en Pickup Center.