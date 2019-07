El anuncio de Libra despertó críticas de la Fed y Trump sobre las criptomonedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En picada contra las criptomonedas fueron las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter. Y, aunque disparó contra todas las divisas digitales en general, apuntó directamente a una: la anunciada Libra de Facebook.



"La moneda virtual de Facebook, Libra, tendrá baja reputación o credibilidad. Si Facebook y otras compañías desean convertirse en un banco, deben solicitar una nueva carta bancaria y estar sujetos a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos", dijo el mandatario en su cuenta.



Pero no solo eso, sino que Trump dejó de manifiesto su apatía hacia este tipo de activos: "No soy un fanático del Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero y cuyo valor es altamente volátil y se basan en el aire".



el dato 210% ha repuntado la criptomoneda Bitcoin en lo que va de 2019



Y agregó que "los activos criptográficos no regulados pueden facilitar comportamientos ilícitos, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales (...) Tenemos una sola moneda en Estados Unidos y se llama dólar estadounidense".



Sin embargo, las declaraciones de Trump no llegaron solas, ya que el martes, en su primer discurso ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también encendió ciertas alertas sobre la cripto de Facebook.



"Libra despierta serias preocupaciones con respecto a la privacidad, el blanqueo de capitales, la protección del consumidor, la estabilidad financiera. Estas dudas han de ser abordadas pública y rigurosamente", afirmó el líder de la Fed.

La volatilidad después de las nuevas críticas

El anuncio de Libra por parte de la compañía de Mark Zuckerberg fue un impulso para las criptomonedas. De hecho, en medio de un momento de inestabilidad en los mercados financieros y en el comercio internacional, la noticia del nuevo integrante de la familia cripto impulsó al Bitcoin a máximos de 17 meses.



Así, si el día en que Facebook reveló sus planes (el 18 de julio) la líder de las divisas digitales se cotizaba en torno a los US$9.164, en nueve días se empinó hasta casi tocar los US$14.000, un valor que no se veía desde inicios de 2018.



Pero las palabras de Powell el martes provocaron que Bitcoin retrocediera inmediatamente 4%, para completar una caída de más de 13% en dos días. En cotización pasó de los US$13.097 la unidad, hasta los US$11.307 el jueves.



De todas formas, operadores de criptomonedas consultados por Reuters afirmaron que estos movimientos encajan perfectamente en el patrón de la volatilidad de Bitcoin y el resto de las divisas, "donde son comunes oscilaciones de precios de dos dígitos en el día".



Pese a las recientes bajas, las monedas virtuales se mantienen en niveles que no se veían desde inicios de 2018, justo después de que Bitcoin tocara su record histórico de US$20.000 la unidad en diciembre de 2017.