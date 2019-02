¿Cómo es el apartamento de los US$ 100 millones en Nueva York?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace casi cuatro años el mercado inmobiliario mundial se conmocionaba con la operación más onerosa de toda la historia de Nueva York, que se había concretado por un precio récord de unos US$ 100 millones, según publicaba -por aquel entonces- el Wall Street Journal.



El penthouse, que está ubicado en la cima de la torre de lujo One57 —edificio que lleva el sello del arquitecto francés Christian de Portzamparc y que está enclavado en el corazón de Manhattan, al sur del Central Park— guardaba en secreto el nombre de su nuevo propietario. Ni las agencias de noticias internacionales ni los medios especializados pudieron conseguir ni la más mínima pista que les permitiera acabar con el misterio. Debieron pasar casi 48 meses para develar la identidad del propietario: Michael Dell, el magnate texano de 53 años, dueño de la firma informática Dell Technologies.



El precio de venta fue tan llamativo que sirvió para bautizar a la zona: actualmente, ese rincón neoyorquino se conoce como Billionaires' Row. Así es la denominación que se le da al conjunto de rascacielos residenciales de ultra lujo que se distribuyen a lo largo del extremo sur de Central Park.



El penthouse de Dell, que ocupa los pisos 89 y 90, tiene una superficie total que supera los 1.015 metros cuadrados, seis habitaciones, seis baños de mármol italiano, un gimnasio, piscina y jacuzzi, un sauna, una biblioteca, una sala de proyección y una terraza. La propiedad se encuentra en una de las torres más altas de Manhattan. El edificio tiene más de 306 metros de altura y en él viven otros multimillonarios como el canadiense Lawrence Stroll y el hongkonés Silas Chou.



Mientras tanto, el fundador de Dell continuó realizando millonarias inversiones inmobiliarias entre la que se destacan una casa en las residencias privadas en el Four Seasons, en Boston, por US$ 40 millones y un departamento en la Torre Millenium, en Boston, por US$ 10,9 millones, en 2016. Estas propiedades se suman a su lujosa casa Raptor, ubicada en Hawái, y a una mansión en Austin, Texas.



No obstante, el récord de Michael Dell no permanecerá firme por mucho tiempo más ya que a finales de 2018 saldrá al mercado neoyorkino un nuevo triplex de 3.700 metros cuadrados con ocho dormitorios tasado en US$ 130 millones.



[EN BASE A LA NACIÓN / GDA]