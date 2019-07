Los apartamentos con vista al lago ganan terreno en el este de Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carrasco Este se convirtió en uno de los puntos con mayor crecimiento del país. Lo que hace una década eran zonas rurales hoy son residencias cotizadas, y la llegada de nuevos pobladores trajo toda clase de servicios. Uno de los principales responsables de este boom es Meikle Bienes Raíces.



La inmobiliaria estuvo detrás de Bilú, el primer edificio en Avenida de las Américas, y Lagos, el principal barrio de Parque Miramar. Desde entonces ha participado en múltiples desarrollos en la zona.



Para Ignacio Albanell y María José Albanell, directores de Meikle, si bien es cierto que el mercado viene sufriendo un enlentecimiento, estos barrios al este continúan atrayendo inversión. En gran parte porque la normativa de Canelones permite construir edificios con más altura y unidades por m2 que Carrasco tradicional, pero también por un cambio de mentalidad.



“Hoy la prioridad de los compradores es simplificarse la vida, y esto ha llevado al crecimiento de los barrios con seguridad y los complejos de apartamentos”, explica Ignacio Albanell. Según los especialistas, las casonas del centro de Carrasco están siendo adquiridas por empresas y oficinas, mientras que las familias están migrando al norte de Avenida Italia o al este de Carrasco, donde aparecen opciones más accesibles que conservan los espacios verdes.



Actualmente Meikle está vendiendo dos de los desarrollos más innovadores en esta zona: Well y Carrasco Boating, con vista al lago y servicios de primer nivel.

proyecto Well en Parque Miramar

La firma DDC Desarrollos proyecta construir un edificio de cinco pisos frente a un lago en Parque Miramar, que será el primero de tres que completarán el complejo. Según los directores de Meikle, lo novedoso es que es el primer edificio en construirse en el corazón del barrio, con vistas panorámicas del espejo de agua, los jardines y el bosque.

Well. Meikle Bienes Raíces. Well. Meikle Bienes Raíces. Well. Meikle Bienes Raíces.

Lo primero que llama la atención es su diseño adaptado al paisaje, con enormes ventanales, un lobby de doble altura y jardines verticales que cuelgan de la fachada. Esta obra del arquitecto Carlos Ponce de León fue reconocida en los International Property Awards de Londres con el premio al mejor edificio residencial para América Latina.



El edificio alojará 48 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con superficies a partir de 70 m2. Sus valores van de US$ 189.000 a US$ 415.000 y todos contarán con ventanas al piso, living con estufa a leña y terrazas con parrillero. “Es un proyecto totalmente integrado al barrio Lagos. Esto nos hace pensar que es atractivo para familias. Lo bueno es que abarca las dos puntas, desde un joven que se quiere independizar hasta abuelos que quieren estar cerca de sus nietos”, explica María José Albanell.



Además de la piscina semi-olímpica ofrece gimnasio, playroom para niños y dos salones de uso múltiple con barbacoa y “cocina gourmet”, un concepto importado de Brasil ideal para grandes reuniones. A esto se suman huertas, fogones alrededor de la piscina y un muelle hacia el interior del lago.



Acompañando la tecnología, la zona de garajes incluirá estaciones de carga para vehículos eléctricos, y una innovación es la app a través de la cual se podrán reservar los espacios comunes. La cerca perimetral, el servicio de vigilancia 24 horas y el circuito cerrado de televisión contribuirán a un ambiente seguro, y el número de unidades permitirá que estos servicios se equilibren con gastos comunes competitivos con el mercado. La constructora Berkes iniciará el próximo mes los trabajos del primer edificio de Well, y se espera terminarlo en dos años.

proyecto Carrasco Boating

Con un concepto distinto, este mega proyecto apunta a levantar 13 torres alrededor del Lago Calcagno en los próximos años. La iniciativa reúne a tres de los actores más reconocidos del mercado inmobiliario: el estudio Luis E. Lecueder y los estudios de arquitectos Gómez Platero y Kimelman Moraes.



Para la primera etapa se construirán dos torres de 18 pisos con 127 apartamentos cada una, diez villas y un complejo de amenities. Estos estarán ubicados en una península adentro del lago, ofreciendo una vista 360° de agua y bosque. Las unidades partirán de los 70 m2 y la mayoría serán de uno, dos, y tres dormitorios, mientras que los pisos superiores alojarán dúplex de cuatro dormitorios. Las villas, pequeñas casas con acceso independiente y terrazas al lago, serán de dos o tres pisos y ofrecen un concepto inédito en el país.

Carrasco Boating Carrasco Boating. Carrasco Boating. Carrasco Boating. Carrasco Boating. Carrasco Boating. Carrasco Boating. Carrasco Boating..

Al igual que Well, un diferencial de Carrasco Boating son sus servicios, que incluyen piscina in-out, solárium, gimnasio y juegos para niños, barbacoas, cocinas gourmet y servicio de lavandería. Pero lo que lo hace único es la interacción con la naturaleza. El complejo contará con una playa privada y circuito aeróbico cerrado para correr o caminar. Además está al lado del Club Hípico del Lago y la Escuela de Canotaje, que facilitan cabalgar por el bosque o practicar vela, kayak, remo y demás deportes acuáticos.



El lago también ofrece ventajas para la seguridad, ya que el agua hace de barrera natural que cubre todo el emprendimiento y facilita el acceso por un único punto controlado, además de otras medidas de vigilancia. Las unidades en Carrasco Boating van de los U$S 221.300 a U$S 1.112.800 y se ofrecen bajo la modalidad de fideicomiso de construcción al costo. La constructora Norte ya inició las obras de la primera torre, la cuatro villas y el complejo de amenities, y su entrega está prevista para fines de 2021.