Apoyo a los niños del continente afectados por la pandemia

Desde el lunes 21 hasta el domingo 27 de diciembre, las personas que realicen sus compras en el sitio web o aplicación de Tiendamia, tendrán la posibilidad de realizar una donación desde 1 dólar en adelante. El dinero recaudado irá destinado a financiar los proyectos de América Solidaria en el continente, especialmente para atender la situación de los niños, niñas y adolescentes más afectados por las consecuencias de la pandemia de Covid-19.



“Este año la pandemia ha golpeado muy duro a nuestro continente, poniendo en evidencia situaciones de profunda desigualdad e injusticia. En nuestros proyectos vemos como son los niños, niñas y adolescentes quienes más sufren las consecuencias de la violencia, la falta de educación y la mala alimentación. En este contexto, estamos convencidos que la alianza entre Tiendamia y América Solidaria nos permitirá llegar a más comunidades, alcanzar a más niños y niñas, y de manera más efectiva. Sabemos que el desafío no será fácil, pero estamos seguros que trabajando juntos, podremos lograr mejores resultados”, comentó Javier Pereira, director ejecutivo de América Solidaria Uruguay.



Tiendamia es un e-commerce que cuenta con innumerables productos de marcas de todo el mundo y más de un millón de clientes en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Andrés de Miquelerena, Country Manager Uruguay, comenta la importancia de que empresas del sector privado contribuyan con este tipo de iniciativas en el continente.



"Uruguay es donde tenemos nuestras raíces y nos genera un orgullo enorme realizar estas acciones solidarias que logran cambios tan importantes en la sociedad ”, explica Andrés.



La forma de colaborar será mediante el sitio web o la aplicación de Tiendamia. Al final de cada compra, se podrán realizar donaciones de US$ 1, US$ 5, US$ 10 o hasta US$ 100, que serán donados para la causa.



Para donar haga click aquí