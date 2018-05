Apple bloquea planes de Steam de llevar sus videojuegos al iPhone

Apple Inc bloqueó los planes Steam de llevar su plataforma al iPhone, según el mayor distribuidor de videojuegos para computadoras, una señal de que el gigante tecnológico es serio a la hora de proteger su capacidad de cobrar una fracción de las ventas digitales realizadas en juegos en sus aparatos móviles.



Steam, la tienda dominante en Internet para la descarga de juegos para computadoras con sistema operativo Windows, planeaba lanzar una aplicación móvil gratuita llamada Steam Link, para que sus usuarios pudieran seguir jugando en sus teléfonos celulares cuando se hallaran lejos de sus ordenadores.



Apple, sin embargo, rechazó la aplicación y bloqueó su lanzamiento, según un comunicado de la matriz de Steam, Valve Corp, con sede en Bellevue, Washington.



"El equipo aquí pasó muchas horas en este proyecto y en el proceso de aprobación, así que claramente estamos decepcionados", dijo el portavoz de Valve Doug Lombardi en un comunicado enviado a Reuters. "Pero esperamos que Apple lo reconsidere en el futuro", agregó.



Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La revista Variety reportó más temprano que Steam había recibido el rechazo de la App Store.



Bob O'Donnell, jefe de TECHnalysis Research, dijo que la decisión de Apple de bloquear a Steam podría dañar su imagen entre los usuarios de 18 a 24 años, que representan a más de la mitad de los propietarios del iPhone, según su investigación.



"Lo que están haciendo es negarle a los dueños del iPhone el acceso al ecosistema de juegos más importante que existe", sostuvo. "Dado que el grupo demográfico joven se inclina hacia el iPhone, eso parece especialmente perjudicial", agregó.



Steam no entregó un motivo preciso para el rechazo de la App Store y sólo dijo que Apple citó "conflictos de negocios con las guías para las aplicaciones". Sin embargo, las diferencias posiblemente se centran en las compras al interior de las aplicaciones, o microtransacciones.



Apple recibe un 30 por ciento de las ventas hechas dentro de las aplicaciones distribuidas en la App Store. Analistas creen que esas compras son uno de las principales fuentes de ingresos del negocio de servicios de Apple, que incluye a la App Store, iCloud y Apple Music.