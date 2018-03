"Apple no comprará Netflix o Disney"

Eddy Cue, jefe de servicios de Internet de Apple, sugirió que la compañía no adquirirá Netflix o Walt Disney y en su lugar construirá su propio contenido de video original.



Cuando se le preguntó sobre una posible compra de los gigantes de los medios, durante una conversación en el marco de la conferencia South by Southwest en Austin, Texas, Cue señaló que Apple no ha realizado grandes adquisiciones en el pasado.



Agregó que la firma de la manzana apunta a producir un menor número de shows de calidad en lugar de enfocarse en la cantidad.



Apple contrató veteranos de la industria del cine y la televisión para crear videos originales y competir con Netflix y Amazon.com.



En junio, la empresa entró formalmente en el sector al traer a Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, un par de ejecutivos de Sony Pictures TV.



Cue afirmó que el equipo de video, que depende de él, tiene 40 personas y que pasó dos años buscando al director adecuado del grupo. El ejecutivo también discutió el servicio de suscripción de Apple Music.



Ahora tiene 38 millones de suscriptores pagos, frente a los 36 millones en febrero y 8 millones de usuarios en pruebas gratuitas.



