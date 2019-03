Apple entra a la transmisión de vídeo, las noticias, los videojuegos y tarjetas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple presentó un servicio de streaming de televisión y cine que permitirá a los usuarios de sus 1.400 millones de aparatos en todo el mundo ver programas y películas, tanto originales de Apple como de otros creadores, en un primer paso para desafiar a los líderes Netflix y Amazon.



El lanzamiento fue la pieza central de un evento lleno de estrellas de Hollywood en la sede de la empresa, que se centró en los servicios y no en sus equipos, en momentos en enfrenta una baja de las ventas de su iPhone.



Apple introdujo también actualizaciones a su sistema de pago, lanzó una sala de juegos y agregó revistas a su aplicación de noticias.



El salto de Apple hacia el entretenimiento muestra un cambio fundamental de su negocio, en un momento en que las ventas de los fabricantes de hardware disminuyen. Sin otro aparato revolucionario que anunciar, la compañía busca que más ingresos provengan de suscripciones y servicios, como videos y música.



La compañía inició el evento con el anuncio de que su aplicación gratuita de noticias ahora vendrá en una versión de suscripción pagada, llamada Apple News +, que tendrá noticias e incluirá 300 revistas como National Geographic, People, Popular Science, Billboard y el New Yorker.



Apple dijo que costaría US$ 9,99 al mes.



Apple también presentó una tarjeta de titanio grabada con láser y respaldada por el banco Goldman Sachs Group Inc y Mastercard Inc, que permite realizar un seguimiento de los gastos en un celular y devuelve parte del monto de la compra.



Con su nueva orientación a los medios, Apple se sumará a una atestada industria donde rivales como Prime Video de Amazon y Netflix han invertido cuantiosas sumas para capturar la atención y el dinero de las audiencias con filmes y series premiadas.



La guerra digital inició una oleada de consolidación entre las compañías mediáticas que se alistan para sumarse a la tendencia. Walt Disney Co, que compró a 21st Century Fox; y AT&T Inc, que adquirió a Time Warner Inc, se encaminan a lanzar o probar nuevos servicios de contenido "streaming" este año.



