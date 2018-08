Apple gana más a la espera del nuevo iPhone

La compañía de la manzana se anotó en estos tres primeros trimestres unos ingresos de US$ 202.695 millones, una cantidad que es un 14,7% superior a los mismos nueve meses del ejercicio de 2017, en los que obtuvo US$ 176.655 millones.



El beneficio operativo de Apple en los nueve primeros meses de 2018 se situó en US$ 54.780 millones, una cantidad por encima de los US$ 48.224 millones del mismo tramo del año anterior.



Los resultados de Apple superaron las expectativas de Wall Street, ya que en el tercer trimestre, el que va de abril a junio, el gigante tecnológico tuvo unos ingresos de US$ 53.265 millones, un dato que sobrepasó los alrededor de US$ 52.300 millones que habían anticipado los expertos.



De la misma forma, los accionistas de Apple ganaron US$ 2,34 por título, un importe superior a los US$ 2,18 por acción que habían proyectado los analistas de Wall Street.



Después de los recientes y decepcionantes resultados de compañías tecnológicas como Facebook o Twitter, las cuentas trimestrales de Apple fueron bien recibidas por los inversores, ya que sus acciones subieron en torno a un 3% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la jornada en Wall Street.



"Estamos entusiasmados de comunicar el mejor resultado del trimestre de junio de Apple de siempre, y nuestro cuarto trimestre consecutivo con un crecimiento en doble dígito de los ingresos", señaló en un comunicado de prensa el consejero delegado de la empresa, Tim Cook.



El máximo responsable de Apple argumentó que los buenos resultados del tercer trimestre se deben a las "robustas ventas" de iPhone, de los servicios de Apple y de sus productos ponibles ("wearable", en inglés).



Asimismo, Cook aseguró —quizá como guiño a los fans del iPhone— que están "muy emocionados" ante sus próximos lanzamientos.



En este último trimestre, Apple vendió 41,3 millones de unidades del iPhone, una cifra que es prácticamente igual a los 41 millones que había despachado en los mismos tres meses de 2017.



Sin embargo, los ingresos de Apple por el iPhone en el tercer trimestre de 2018 ascendieron a US$ 29.906 millones, un dato muy por encima de los US$ 24.846 millones que se había embolsado por esta vía en los mismos meses del año anterior.



El notable salto en los ingresos trimestrales del iPhone se debe a que el precio medio de los iPhone vendidos en estos tres últimos meses ha subido hasta los US$ 724 debido, principalmente, al modelo iPhone X, que en Estados Unidos está a la venta a partir de US$ 999.



Por otro lado, los ingresos en el último trimestre provenientes de los Servicios de Apple, que incluyen aplicaciones como iTunes o App Store, se situaron en US$ 9.548 millones, lo que supone un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo de 2017.



En la parte negativa destacan los ingresos trimestrales correspondientes a las tabletas iPad y los ordenadores Mac, dos apartados que registraron caídas del 5% en comparación con el año anterior.



Por zonas, América continúa siendo el mercado más importante para Apple con unos ingresos de US$ 24.542 millones en el último trimestre, que suponen casi la mitad de las ventas globales de la compañía en estos tres últimos meses.



Finalmente, Apple señaló que para el próximo trimestre, el que va de julio a septiembre, espera obtener unos ingresos de entre US$ 60.000 y US$ 62.000 millones.



[EN BASE A EFE]