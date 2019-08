Apple y Goldman Sachs comienzan a emitir tarjetas de crédito 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple Inc, en colaboración con Goldman Sachs Group Inc, lanzó ayer su tarjeta de crédito virtual. El producto se anunció en marzo, con el objetivo de atraer a los dueños del iPhone al ofrecer una tarjeta con un 2% de descuento en compras con el servicio Apple Pay, sin tarifas y una aplicación para administrar las finanzas relacionadas.



Para Goldman, el banco emisor, la tarjeta se inserta en su banca de consumo Marcus que comenzó el 2015.



Apple dijo que un limitado número de consumidores que expresaron interés en la tarjeta comenzarán a recibir invitaciones de registro el martes.



La tarjeta está diseñada para trabajar con el iPhone, donde los usuarios se registran y pueden comenzar a utilizarla inmediatamente si se aprueba a través de la aplicación Apple Wallet y el sistema Apple Pay.



Apple ofrece una opción para una tarjeta de titanio, pero dicho producto no cuenta con un número visible. En vez de eso, es almacenado en un chip seguro dentro del iPhone, que genera números virtuales para compras en línea o por teléfono que requieren uno.



Apple se ha centrado en la privacidad, diciendo que la información de compra es almacenada en el iPhone del usuario y que no puede verla. Goldman no podrá usar los datos para propósitos de marketing, ni siquiera para vender otros productos del banco.



En base a Reuters