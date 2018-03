Apple lanza nuevo iPad para estudiantes pero mantiene un precio alto por el dispositivo

La tableta tendrá un chip de procesamiento más poderoso y nuevas y amplias funciones de software especiales para maestros y estudiantes pero mantendrá el precio inicial actual de US$ 299 para alumnos y US$ 329 para público general.



Apple quiere restablecer su dominio en las escuelas estadounidenses con dispositivos y laptops de bajos precios que están orientados a usarse en salas de clase, como un modo de atraer a los consumidores jóvenes.



Laptops con sistemas operativos de Google de Alphabet Inc o de Microsoft Corp pueden comprarse por menos de US$ 200.



Algunos analistas pensaban que Apple bajaría los precios para acercarse a esas cifras pero la empresa se apegó a su enfoque más tradicional de poner esas funciones en un dispositivo y mantenerlo en su punto base de precios.



Las ventas de iPads contribuyeron apenas con un 8,3% de los US$ 229.200 millones que registró Apple en ingresos el año pasado, contra el casi 62% de la facturación procedente de los iPhone.



