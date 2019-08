Apple lanzará servicio de "streaming" en 150 países y costará US$ 9,99 por mes, según Bloomberg

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple Inc. saldrá a la cancha de los servicios de streaming para competir con gigantes. La plataforma que se llamará Apple TV + estará disponible en 150 países y el costo mensual será de US$ 9,99, según informó Bloomberg. A su vez, fuentes consultadas por el portal de noticias dijeron que es probable que “haya una prueba gratuita mientras que Apple construye su biblioteca”.



En cuanto al presupuesto para desarrollar contenidos propios, Financial Times anunció que invertirán US$ 6.000 millones. Asimismo en un principio la plataforma tendrá una pequeña selección de espectáculos e incorporará más contenido durante los siguientes meses al lanzamiento, informó la revista.



Uno de los productos que más se ha promocionado es la serie The Morning Show. Este tendrá un presupuesto por episodio mayor a cada capítulo de la última temporada de Games of Thrones (US$ 15 millones), reportó Financial Times. El programa estará protagonizado por celebridades como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.



El servicio de Apple comenzará a funcionar en noviembre al igual que la nueva plataforma de streaming de Disney que tiene fecha de lanzamiento el 12 del mismo mes. La principal diferencia se encuentra en el alcance: mientras que Apple planea tener un alcance más global, Disney abarcará en un principio el mercado de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda.



Además de la futura presencia de Disney +, la marca se lanza a un mercado donde ya están instalados Netflix, Hulu y Amazon Prime Video. Además, pronto estarán HBO Max y una plataforma de NBCUniversal.