Apple logrará aprobación sin condiciones de la UE para comprar la aplicación Shazam

El acuerdo, anunciado en diciembre del año pasado, ayudaría al fabricante del iPhone a competir mejor con Spotify, el líder de la industria en servicios de música en "streaming". Shazam identifica canciones cuando un teléfono inteligente está cerca de una fuente de audio.



La Comisión Europea abrió una investigación a gran escala sobre el acuerdo en abril, en medio de recientes preocupaciones que apuntan a que empresas puedan comprar un rival rico en datos para extraer información o expulsar a competidores del mercado.



La autoridad antimonopolio de la UE dijo que estaba preocupada de que el acuerdo con Shazam pudiera darle a Apple una ventaja injusta que le permita arrebatarle usuarios a sus rivales.



También citó preocupaciones sobre que Apple posiblemente frene las referencias en Shazam a los rivales de Apple Music, el segundo servicio de transmisión de música más grande de Europa.



El portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Ricardo Cardoso, rehusó hacer comentarios sobre el tema. El brazo ejecutivo de la UE tiene previsto decidir el acuerdo antes del 18 de septiembre.



Apple también se negó a hacer comentarios.



El gigante tecnológico no ha dado una cifra por el acuerdo, pero el sitio web de noticias tecnológicas TechCrunch informó en su momento que el precio podría ascender a US$ 400 millones, muy por debajo de la valoración más reciente de Shazam de US$ 1.000 millones.



[EN BASE A REUTERS]