Apple: ¿Su nueva tarjeta de crédito será realmente disruptiva?

Tim Cook, CEO de Apple, señaló que la nueva tarjeta de crédito de la compañía podría ser "el cambio más significativo en la experiencia de la tarjeta de crédito en 50 años". Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo.



Si bien analistas consultados por CNN reconocieron virtudes en la tarjeta -ofrece una serie de recompensas de gasto y características de seguridad, además de acercar a los usuarios hacia Apple Pay-, éstas no mueven la aguja.



Este año se estrenará la primera tarjeta de crédito de Apple en sociedad con Mastercard y Goldman Sachs, que es el banco emisor. En específico, la tarjeta estará incorporada en la aplicación Apple Wallet del iPhone, y la tarjeta física de titanio grabada con láser es opcional.



La tarjeta no tiene tarifas de transacción anuales o extranjeras, y permitirá a los usuarios realizar un seguimiento de los gastos por categoría en sus teléfonos. El efectivo se registra a diario.



Todas estas características se suman a una serie de mejoras al ecosistema en el que los clientes podrán realizar pagos, monitorear el consumo y pagar sus facturas; lo cual probablemente atraiga a los fanáticos de la marca. Pero, ¿será suficiente para que Apple pueda llegar a un público más grande?



"Es un mercado muy completo y saturado", dijo Lisa Ellis, socia y jefa de negocio de pagos, procesadores y servicios de TI en de MoffettNathanson. "La pregunta es, ¿qué haría a la gente ir y obtener una nueva tarjeta?", añadió.



Apple Card fue parte de una serie de anuncios de la compañía el lunes, cuando Apple introdujo varios servicios basados ​​en tarifas para protegerse contra las menores ventas de iPhone. Su expansión a los servicios financieros deja la puerta abierta para más lanzamientos de productos, lo cual también podría reforzar el uso de su billetera móvil y Apple Pay. Sin embargo, la respuesta de la industria ha sido decepcionante.



​"Esta es una tarjeta clásica de marca compartida", dijo Ellis. Lo más importante es la integración de la tarjeta con el iPhone y las herramientas integradas para monitorear la salud financiera, dijeron otros analistas.



De hecho, ya existe una serie de aplicaciones que ayudan a las personas a clasificar sus gastos y administrar sus presupuestos. Pero Apple podría obtener un impulso al proporcionar una experiencia de usuario más amigable.

"Si a los consumidores realmente les gusta eso, entonces podrían ver [el interés de] una franja más amplia de consumidores que todavía no son fanáticos de los usuarios de Apple Pay", dijo Ellis.



¿SIN ATRACTIVO?

Compañías como JP Morgan y Citi en los anteriores años han atraído a nuevos clientes con bonos lucrativos de inicio de sesión y recompensas por gastar en comidas y viajes. Las ofertas de Apple, sin embargo, son menos emocionantes: dan un 3% de reembolso en efectivo en compras de Apple, 2% cuando se usa Apple Pay y 1% cuando se usa la tarjeta física.



Chris Kuiper, analista de CFRA Research, calificó como una decisión inteligente el que Apple se mantenga al margen de las guerras de recompensas al usar tarjetas de crédito.



La apuesta de Apple puede ser que la barrera de entrada sea lo suficientemente baja para que los clientes curiosos puedan probar la tarjeta Apple Card. Incluso si no es su tarjeta de crédito principal, todavía podría ser una victoria, especialmente si significa que el uso de Apple Pay y Apple Wallet aumenta.



"Su base es lo suficientemente grande como para ser significativa", dijo Max Abramsky, analista asociado de CB Insights a CNN.



El éxito de Apple Card sería un desarrollo positivo para una compañía que está luchando con las ventas de su dispositivo estrella. ¿Pero es la carta revolucionaria? Para los analistas, no necesariamente.