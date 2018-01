Apueste por acciones que Trump criticó y podría ganar dinero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó afirmaciones en su cuenta de Twitter en contra de diferentes compañías, las cuales, hoy en día, muestran un crecimiento en el mercado y en sus acciones en las bolsas de valores.



Una de las primeras es Amazon. En medio de las críticas, las acciones de la compañía registraron un ascenso que alcanzó casi el 60%. Asimismo, como parte de sus tweets, el mandatario dijo también que Jeff Bezos, CEO de la empresa, utilizaría The Washington Post como un "gran refugio fiscal" para Amazon.



El periódico The New York Times tampoco estuvo ajeno a las declaraciones de Trump en su cuenta. A pesar de ello, su stock ha subido en más del 40% debido a las suscripciones digitales.



Otra de las compañías que ha enfrentado las críticas de Trump es Boeing, la empresa de fabricación de aviones. El líder estadounidense cuestionó a la firma luego de que esta ganara el contrato para diseñar Air Force One, operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



De su lado, el creador de los índices Drain the Swamp y Oligarch, Barry Ritholtz, dijo que los mismos aumentaron 20% en el último año.



"Cuando creé los dos índices hace un año, revisé los tweets de Trump y la cobertura de los medios, y en ese momento cada vez que se molestaba con una compañía, el precio de sus acciones se desplomaba", dijo Ritholtz. "Nadie entendió a Trump al principio", y eso cambió rápidamente.



No obstante, Ritholtz agrega que él no está recomendando que las personas usen estos índices como una estrategia de inversión seria. Lo que sí afirmó es que "los tweets de Trump son efímeros".