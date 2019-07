Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald's a nivel global, se enfrenta a diferentes desafíos en América Latina y, sobre todo, en Brasil y Argentina, explica un informe de Moody's Investors Service.



Dentro de los “esfuerzos” que realizó la marca y que Moody’s destaca están la mejora de la experiencia del cliente y el crecimiento del sistema de reparto. La marca espera aumentar la cantidad de locales que tienen un sistema tecnológico moderno. La implementación de este nuevo procedimiento ayuda a que crezca “el número de tráfico de clientes y el promedio de tickets emitidos”. Este tipo de local se encuentra en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil y produce un aumento de ventas entre el 3% al 5%, informó.



En cuanto al delivery, McDelivery está presente en 11 mercados, como también tiene convenios con diferentes aplicaciones de reparto y posee otras formas en las ofrece sus productos, explica Moody's.



Arcos Dorados también se tuvo que enfrentar a las nuevas tendencias de prácticas sustentables. Es por esto que la marca "está llevando a cabo varias iniciativas en América Latina que incluyen proporcionar información nutricional y calórica sobre cada producto, ofrecer comidas equilibradas y buscar iniciativas de sustentabilidad tales como el uso eficiente y reciclaje de energía y agua", explicó la calificadora.



Brasil modificó los hábitos de consumo de productos y servicios no esenciales, como salir a comer, como consecuencia de la recesión económica que sufre. En ese país, donde Arcos Dorados tiene el 44% de sus locales, la empresa realizó un cambio en la estrategia donde prioriza el volumen sobre la rentabilidad para así poder expandirse “a medida que la economía se recupera”.



Se espera que el mercado brasilero se sobreponga en lo que resta del 2019 y en 2020, explica el informe. Esto podrá ser gracias a que el PIB crecerá un 1% en 2019, y que su tasa de inflación (4,5%) y las tasas de interés (6,5%) se encuentran en un mínimo histórico, agrega el estudio.



Una de las mayores competencias que tiene McDonald's en Brasil es Burger King. El estudio destaca que desde el 2014, Burger King, casi duplicó el número de restaurantes y, en comparación, creció con mayor velocidad. Sin embargo, desde Moody’s resaltan que Arcos Dorados tiene una mayor cobertura del mercado brasilero y que generó US$ 1,3 mil millones en ingresos desde marzo de 2018 hasta el mismo mes de 2019. Esa cifra duplica los ingresos generados por Burger King en el mismo periodo. El informe también hace referencia a que había un mayor número de locales de McDonald’s (968) frente a los 803 restaurantes de la otra franquicia para marzo de 2019.



En cuanto a Argentina (segundo principal mercado de la marca), “el poder de compra de los consumidores se ha deteriorado, pero la estrategia de volumen por sobre el precio y las tácticas promocionales de la compañía han contrarrestado parcialmente el impacto de un menor consumo", dijo Barbara Mattos, Vicepresidenta de Moody's.



Desde Moody’s esperan que Argentina siga en recesión durante el 2019, pero que tenga una recuperación moderada en el consumo en la segunda mitad del año. Asimismo, para el 2020 creen que mejorará la economía con una baja de la inflación.



El convenio entre Arcos Dorados y McDonald’s (2007) acuerda que la franquicia abra 180 restaurantes dentro del periodo de 2017-2019 y la marca ya inauguró 200. A su vez, las empresas también convinieron en que Arcos Dorados invirtiera US$ 292 millones en locales ya abiertos y, según Moody’s, la cifra ya alcanzó los US$ 390 millones. Asimismo, el estudio dice que, para marzo de 2019, la empresa invirtió US$ 408 millones y creó 124 nuevos locales.



La marca realiza un esfuerzo continuo para expandirse y así poder cumplir con los objetivos que acordó con la franquicia, explica el estudio. “Las inversiones continuas, la apertura de nuevos restaurantes y la innovación han ayudado a Arcos Dorados a mantener su nivel de ingresos y mejorar los márgenes en la región. El nivel de liquidez de la compañía es adecuado y está bien posicionada para cumplir con sus obligaciones de deuda y sus necesidades de gasto de capital hasta 2019-2020”.



A su vez, como la empresa tiene el 6% del total de todos los restaurantes de McDonald’s (aproximadamente 2.225 en total), “posee una fuerte ventaja competitiva en términos de escala y procedimientos operativos”. Asimismo, tiene una gran presencia en los mercados más grandes de América Latina. Solo en Brasil tiene 2.875 locales y, en los países Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador posee 887.