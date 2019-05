Argentina crea cursos de teatro en Broadway al que atienden famosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2008, con 18 años y una beca completa para estudiar Administración de Empresas en Buenos Aires, Valentina Berger recibió, el primer día de facultad, una carta que le cambiaría su vida. La universidad de Nueva York, la reconocida NYU, la había aceptado en su programa de verano para estudiar teatro musical, una pasión que cultivaba desde chica a través de clases y shows de canto, baile y actuación. Sin dudarlo, armó las valijas y partió. Cuando el curso terminó, después de tres meses, Valentina decidió que no quería volver, sino continuar sus estudios allá, en la meca del musical.



Con la ayuda de una beca (¡otra!) y el apoyo incondicional de su abuela, Valentina comenzó la carrera de Performing Arts Management y se sumergió rápidamente en el entorno artístico de Broadway, rodeada de profesores que durante el día enseñaban en la universidad y a la noche aceptaban un premio Tony. "Mi idea era volver a Buenos Aires después de recibirme y abrir una escuela musical donde profesores de Broadway estuvieran constantemente haciendo intercambios y viajando a enseñar. Pero, como las cosas no se dan muchas veces como uno se imagina, me enamoré, me casé y me terminé quedando a vivir acá", explica.



Sus nuevas circunstancias la impulsaron a modificar el proyecto y en 2009 creó GO Broadway, "un workshop intensivo diseñado para estudiantes internacionales de teatro musical con el deseo de formarse en la ciudad de Nueva York". Ante la falta de oferta de cursos cortos, Valentina ideó un taller que ofrece, durante dos semanas, clases de comedia musical que incluyen: historia y lenguaje musical, interpretación, teatro para cine y TV, improvisación, técnicas de audición, danza y más. "Tenemos una gama amplia de profesores: desde docentes que enseñan hace más de 20 años en universidades de acá hasta actores y leyendas de Broadway que terminan de dar clase y se van al teatro", cuenta Valentina.



Go Broadway es el nombre del emprendimiento que ofrece cursos cortos. Fuente: La Nación / GDA

Además de estudiar, los alumnos obtienen acceso VIP a Broadway a través de recorridos backstage de musicales, presencia en ensayos, tours de teatros y charlas con actores de Broadway. Al finalizar el curso, realizan un show en un teatro en Manhattan. Algunos alumnos que eligieron el programa GO Broadway fueron Florencia Otero, Germán "Tripa" Tripel, Ángela Torres, Franco y Mili Masini, Anita Pauls, Matías Mayer, Dalma Maradona, Emilia Attias, entre otros.



Tras el éxito continuo del workshop y su experiencia en producción, gestión, marketing y relaciones públicas de más de 50 obras de Broadway, Valentina se animó a diversificar y desarrolló capacitaciones en producción, dirección, vestuario, escenografía, maquillaje y otras áreas artísticas". Nueva York es una ciudad que me hizo crecer de golpe. Llegué acá sin ningún contacto y después de trabajar tanto, leer por primera vez mi nombre en un Playbill de Broadway me hizo llorar de emoción", confiesa.



Sus proyectos actuales incluyen la producción de obras de Broadway en Buenos Aires, como la versión local "Camarera" (Waitress) que se estrenó el pasado 17 de abril en el Teatro Metropolitan Sura, y el desarrollo de nuevos programas de estudios en Nueva York.

Cómo lo hizo



Creó un evento en Facebook e invitó a sus contactos a participar del primer curso en Nueva York. "A las pocas horas tenía muchos confirmados preguntando dónde pagar. Con el primer pago que recibí registré la marca y creé una sociedad".



Con la ayuda de un amigo diseñador de Broadway creó el logo y una página web en Squarespace.



Desarrolló un currículum para las clases y convocó profesores de su facultad para invitarlos a enseñar.



Consiguió un espacio para dar las clases y lanzó el primer programa para profesionales con 20 alumnos. "Fue un éxito en todo sentido y muy gratificante darle a otros alumnos la posibilidad de estudiar en New York".



A lo largo de los años fue probando y lanzando más programas: workshop para adolescentes, giras de profesores por Latinoamérica, viajes privados a escuelas y clases particulares en Nueva York. "Lo más interesante y mágico es que cada oportunidad y alianza sucedieron gracias al boca en boca".

Ángela Torres, Dalma Maradona, y Emilia Attias son algunos de los famosos que han asistido a los cursos. Fuente: La Nación / GDA

Los consejos de Valentina

Pensá en grande. Elegí algo que te apasione y soñá el proyecto. No postergues o pienses en lo que te falta: tomá lo que tenés y dale para adelante. El resto llega a su tiempo.



Capacitate. Estudiá, nunca dejes de formarte. Es importante estar alerta y atenta a las tendencias y posibles oportunidades en el entorno.

​

Armá un equipo sólido. Rodeate de buenas personas y sé una líder y comunicadora ejemplar. Fomentá un clima de trabajo positivo.



Diferenciate. Asegurate de encontrar ese toque especial que distingue a tu emprendimiento.



Sé flexible. Abrite a nuevas experiencias; tus ideas iniciales pueden evolucionar.



En base a La Nación / GDA