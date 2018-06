AT&T cierra la compra de Time Warner por US$ 85.000 millones

El gigante de las telecomunicaciones AT&T anunció el viernes la adquisición por US$ 85.000 millones de Time Warner a través de una operación que autorizó este martes la Justicia de EE.UU. pese a la oposición del Gobierno de Donald Trump.



El CEO de AT&T, Randall Stephenson, dijo en un comunicado que la operación combina "los contenidos y el talento creativo de primer nivel de Warner Bros., HBO y Turner" con el "punto fuerte" de su compañía: "la distribución directa al consumidor".



"Ofreceremos a los clientes una experiencia de entretenimiento diferenciada, de alta calidad y a través del teléfono", añadió Stephenson.



El hasta ahora CEO de Time Warner, Jeff Bewkes, permanecerá como asesor durante el periodo de transición.



AT&T anunció la compra de Time Warner en octubre de 2016, pero la oposición del Gobierno de Trump a la operación por perjudicar supuestamente la competencia provocó que se haya dilatado casi dos años con un proceso judicial de por medio.



Este martes, un juez de Estados Unidos dio finalmente luz verde a la adquisición.



El Gobierno de Trump, a través del Departamento de Justicia, dijo sentirse "decepcionado" con el fallo, aunque por el momento no lo recurrió, con lo que permitió que la operación siguiera adelante.



No obstante, el departamento liderado por Jeff Sessions tiene 60 días para apelar la decisión judicial.



El Ejecutivo alega que la fusión puede generar un aumento del precio de los servicios que prestan y potencialmente bloquear a los creadores de contenidos para que los distribuyan sin pagar costos adicionales.



Trump, de hecho, llegó a decir que la operación "no es buena para el país".