Reflexiones sobre la autoestima en adolescentes

Dove, la conocida marca de cuidado personal de Unilever, a través de su Proyecto para la Autoestima, promueve desde el año 2004 el fortalecimiento de la autoestima y el cuestionamiento de estereotipos, porque verse y sentirse bien, nos hace más felices. Con el objetivo de garantizar que la próxima generación alcance su máximo potencial, la marca apuesta por brindar a los padres, maestros y mentores las herramientas para abordar las mayores barreras actuales para la autoestima de un joven.



A partir de dicho propósito, este 2020 celebra la novena edición de I Dove Me, un espacio para reflexionar sobre la autoestima, la confianza corporal y el rol del adulto referente en la construcción de la misma.



En co-producción con La Tele, esta novena edición del proyecto se presenta a través de un programa dividido en distintos temas, donde los expertos de diferentes áreas profesionales conversan sobre la autoestima y conceptos de belleza.



Evolución de la apariencia, la presión de las redes sociales y la importancia del rol del adulto referente para el desarrollo de una autoestima fuerte, conforman el eje temático de debate. Este eje permitirá a la audiencia recorrer cuestiones como la autopercepción y la apariencia en general, el rol de las redes sociales, la moda y la indumentaria, todo desarrollado bajo el concepto de la autoestima.



Florencia Infante será la encargada de llevar el hilo conductor del programa, en compañía de expositores tales como Inés Olmedo, Pablo Giménez, Silvana Sottolano, Belén Navadian, Victoria Ripa, Natalia Trenchi y Roberto Balaguer.



Dove sigue apostando de esta manera a vivir la belleza como fuente de felicidad y no de ansiedad, colocando en el centro la confianza y la seguridad en uno mismo.



Para continuar recorriendo este camino te invitamos a ver el programa de I Dove Me, que se emitirá el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 22:30 hs., por La Tele. Posteriormente a su emisión, quedará disponible también en el canal de YouTube de Dove Uruguay