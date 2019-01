Automotrices de todo el mundo van a invertir US$ 300.000 millones más en autos eléctricos

La inversión sin precedentes, liderada por la alemana Volkswagen AG, se sustenta en las políticas públicas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y ampliará los avances tecnológicos que han mejorado el costo de las baterías, el alcance y el tiempo de carga, impulsando el atractivo de los vehículos eléctricos entre los consumidores, según un análisis exclusivo de Reuters sobre datos publicados por las empresas.



Durante décadas, China ha ido detrás de los fabricantes de automóviles alemanes, japoneses y estadounidenses que dominaban la tecnología de los vehículos de combustión interna. Pero ahora el gigante asiático está posicionado para liderar el desarrollo de los vehículos eléctricos, según ejecutivos de la industria.



"El futuro de Volkswagen se decidirá en el mercado chino", dijo Herbert Diess, presidente ejecutivo de VW, que tiene empresas conjuntas desde hace décadas con dos de los fabricantes de automóviles más grandes de China, SAIC Motor y FAW Car.



China "se convertirá en una de las potencias automotrices del mundo", señaló Diess a comienzos de esta semana en declaraciones ante un pequeño grupo de periodistas en Pekín.



"Lo que encontramos (en China) es realmente el entorno adecuado para desarrollar la próxima generación de automóviles y encontramos las habilidades adecuadas, que solo tenemos parcialmente en Europa u otros lugares", añadió.



A medida que China y otros países imponen más restricciones a los motores convencionales de gasolina y diesel, las automotrices aceleran el cambio hacia la electrificación. Hace un año, los fabricantes dijeron que planeaban destinar US$ 90.000 millones al desarrollo de vehículos eléctricos.



Los US$ 300.000 millones que los fabricantes de automóviles comprometieron a la producción en masa de vehículos eléctricos en China, Europa y América del Norte superan en volumen a las economías de Chile o Egipto.



Casi un tercio de ese total, alrededor de US$ 91.000 millones, corresponde al Grupo Volkswagen, que busca distanciarse del escándalo de emisiones del 2015 que le ha costado miles de millones en multas y acuerdos legales.



El plan de VW prevé un despliegue en tres continentes para construir hasta 15 millones de vehículos eléctricos al 2025, incluidos 50 modelos eléctricos puros y 30 híbridos. Finalmente, VW planea ofrecer versiones electrificadas de los 300 modelos de su cartera global de 12 marcas, que incluye Audi y Porsche.



El presupuesto de VW más que duplica al de su competidor más cercano, Daimler AG de Alemania, que ha comprometido US$ 42.000 millones. Por su parte, General Motors Co , el fabricante de automóviles número uno de Estados Unidos, ha dicho que planea gastar un total de US$ 8.000 millones en vehículos eléctricos y autónomos.



Aproximadamente el 45% de las inversiones y adquisiciones de la industria global, más de US$ 135.000 millones, ocurrirán en China, que está promoviendo la producción y venta de vehículos eléctricos a través de un sistema de cuotas, créditos e incentivos del Gobierno.



Como resultado, el gasto en electrificación de los principales fabricantes de autos chinos, desde SAIC hasta Great Wall Motor podría ser igualado o incluso superado por socios multinacionales de emprendimientos conjuntos como VW, Daimler y GM, a medida que expanden drásticamente sus carteras de vehículos eléctricos en China y aumentan las compras de baterías de proveedores chinos.



Reuters analizó los presupuestos de inversiones y adquisiciones publicados en los últimos dos años por 29 de los principales fabricantes de automóviles del mundo, con sede principalmente en Estados Unidos, China, Japón, Corea, India, Alemania y Francia.



"Ha habido un apuro" por invertir en vehículos eléctricos y baterías, dijo Alexandre Marian, director gerente de AlixPartners y coautor de un estudio de 2018 que pronosticó una inversión total de US$ 255.000 millones al 2023 por parte de proveedores y automotrices mundiales.



Marian señaló que la industria ha aumentado los presupuestos para vehículos eléctricos y baterías mientras busca más alianzas y asociaciones para ayudar a distribuir los altos costos de inversión.



