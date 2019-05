"Avengers: Endgame" supera a "Titanic" en cifras mundiales de recaudación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Avengers: Endgame" se convirtió en la segunda película con mayores recaudaciones en el mundo entero, superando a "Titanic", según estimaciones publicadas este domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

Con US$ 145,8 millones generados este fin de semana en América del Norte y un total de US$ 2.190 millones en dos semanas a nivel mundial, la cuarta y última entrega de las aventuras de Iron Man, Hulk, Thor y compañía superó a "Star Wars - El despertar de la Fuerza" (US$ 2.070 millones) y "Titanic" (US$ 2.180 millones).

El filme, número 22 del universo Marvel, fue estrenado hace apenas 11 días y ha recaudado US$ 575,8 millones únicamente en China. Sólo "Avatar", con US$ 2.790 millones generados en el mundo, lo supera.

Los expertos de Hollywood prevén un futuro brillante para "Avengers", que ha dejado satisfechos a 96% de los espectadores, gracias a sus espectaculares combates y un reparto igualmente atractivo: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Josh Brolin.

El thriller psicológico "The Intruder" se ubicó segundo en las taquillas norteamericanas, con US$ 11 millones en su primer fin de semana. Michael Ealy y Meagan Good encarnan a una joven pareja que se instala en la casa de sus sueños en Napa Valley, en California. Pero su antiguo propietario (Dennis Quaid) está decidido a recuperar la vivienda.

Otra novedad, la comedia romántica de Lionsgate "Long Shot", se ubicó tercera, con US$ 10 millones. En esta historia de amor entre dos personajes a los que todo separa, Seth Rogen interpreta a un periodista desempleado encargado de escribir los discursos del personaje encarnado por Charlize Theron, su exniñera y candidata a la presidencia.

Otro estreno, la película de animación de STX Films "UglyDolls" logró el cuarto lugar, con US$ 8,5 millones.

"Captain Marvel" cae a su vez a la quinta ubicación, con US$ 4,2 millones el fin de semana y un global de US$ 420,7 millones en nueve semanas.