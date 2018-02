Las bajas ventas del iPhone X son un problema para Samsung

La ventas del iPhone X de Apple se han reducido y Apple no sería el único perjudicado porque Samsung, su suministrador de pantallas OLED, es impactado de igual manera al quedarse con más pantallas OLED de las que necesita.



Según un informe Nikkei, el gigante coreano estaría buscando nuevos clientes luego de que Apple redujera sus objetivos de producción durante los primeros tres meses de este año.



Ante la información brindada por Bussines Insider en la que señalan que Apple decidió producir menos teléfonos iPhone X, apuntan a que su caída en ventas los llevó a reducir la mitad su objetivo de producción del primer trimestre a 20 millones de dispositivos.



Eso dejó a Samsung, que fabrica las pantallas OLED de gama alta para el iPhone X, con demasiado producto en sus manos.





Los paneles de Samsung cuestan más de US$100 cada uno, según el informe. Es mucho más cara que las pantallas de cristal líquido utilizadas en otros teléfonos, incluido el iPhone 8 Plus de gama baja. Eso es en parte por qué el iPhone X cuesta US$ 1.000.



Un problema relacionado es que los fabricantes de teléfonos inteligentes de rango medio están evitando adoptar pantallas OLED debido a su precio, y los fabricantes se muestran reacios a pasar ese costo a los consumidores.



Samsung también enfrenta una mayor competencia, y los fabricantes OLED chinos pueden ofrecer la tecnología a un precio más bajo.



Los objetivos reducidos de Apple probablemente también afectarán sustancialmente a los resultados de Samsung. Se esperaba que la firma ganara US$ 4.000 millones más que el iPhone X que de la fabricación de componentes para su propio teléfono inteligente Galaxy S8, según The Wall Street Journal.