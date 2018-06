Banquero Jamie Dimon fue el ejecutivo mejor pagado de 2017

Jamie Dimon dio otra sorpresa al mundo empresarial, al ubicarse como el CEO mejor pagado del mundo de las finanzas en 2017, con US$ 28,3 millones, según informó The Wall Street Journal.



El director ejecutivo de JPMorgan Chase, uno de los cuatro bancos más importantes de Estados Unidos, lidera la lista, superándose a sí mismo frente a 2016. Ello, debido a que en 2017 ganó un 4% más de lo obtenido un año antes. Dimon también resalta por haber integrado la directiva de la Reserva Federal de Nueva York.



De acuerdo al reporte de The Wall Street Journal, el salario medio de los 43 CEO financieros fue de US$ 12,1 millones.