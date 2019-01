Barcelona gastó US$ 427 millones más que el Real en traspasos de jugadores 

Distintos gastos enfrentaron dos de los grandes equipos de la liga española cuando se trató de fichajes.



De acuerdo con un análisis que realizó Transfermarkt.com, mientras el Real Madrid gastó US$ 90 millones en traspasos desde 2012, el Barcelona FC derrochó US$ 517 millones. Eso da una diferencia de US$ 427 millones en las últimas siete temporadas.



La cifra representa un drástico cambio si se observan los años anteriores (2003 a 2012), cuando el Real desembolsó US$ 304 millones más que los culés.



Por el otro lado, en cuanto a ganancias por venta de jugadores por las mismas siete temporadas (2012 a 2018), de acuerdo a los recibos analizados por el sitio, el club merengue ganó más que el Barça. El primero se llevó US$ 661 millones, mientras que el segundo unos US$ 573 millones.