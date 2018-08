Bayer optimista sobre recurso presentado por Monsanto contra condena millonaria por glifosato

Bayer se mostró ayeroptimista sobre el recurso que tiene previsto presentar su filial Monsanto contra la condena de un jurado que le obliga a indemnizar a un hombre que asegura que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición al herbicida glifosato.



"Estoy convencido de que los jueces determinarán que el glifosato y Monsanto no son responsables de la enfermedad" de este hombre, dijo a Efe un portavoz de Bayer.



Al mismo tiempo subrayó la postura de la empresa, que afirma que "el uso correcto" de este herbicida "es seguro".



Recordó, además, que Bayer y el productor estadounidense de transgénicos Monsanto "operan de manera independiente".



Monsanto fue adquirida en junio pasado por el consorcio alemán por alrededor de US$ 63.000 millones (unos 55.000 millones de euros).



Por su parte, el gobierno alemán señaló que la sentencia en Estados Unidos no supone una razón para acelerar el objetivo del Ejecutivo de prohibir el uso de glifosato.



"Lo que esta en vigor es lo consensuado en el acuerdo de coalición de gobierno en cuanto a poner fin al uso de glifosato esta legislatura", declaró un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente en una rueda de prensa.



Subrayó que la sentencia de Monsanto se refiere a una cuestión de salud y recordó que el gabinete alemán defiende el abandono del glifosato porque el uso masivo de este herbicida afecta a la biodiversidad.



"Como gobierno tenemos una postura claramente crítica hacia este agente y por diversos motivos. La razón principal es un motivo que está claramente probado a nivel científico y es el de su impacto en la biodiversidad", precisó.



Las acciones de Bayer cayeron ayer en la Bolsa de Fráncfort casi un 11% como reacción a la sentencia del pasado sábado en Estados Unidos contra Monsanto, la primera de cientos de demandas que afronta el productor de transgénicos por los supuestos efectos cancerígenos del glifosato.



El jurado del Tribunal Superior de San Francisco determinó que Monsanto no advirtió correctamente del riesgo para la salud del uso del herbicida Roundup que comercializa y que contiene el polémico glifosato.



El hombre que demandó a Monsanto, quien deberá ser indemnizado ahora con US$ 289 millones (unos 253 millones de euros), sostiene que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición a ese herbicida, que utilizó de manera frecuente cuando trabajó como jardinero.