BBVA toma acciones para proteger a clientes y empleados en Uruguay ante el Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La entidad ha activado los planes de contingencia para asegurar el servicio a sus clientes y salvaguardar la salud de sus empleados, siempre alineados estrictamente con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.



Por un lado, BBVA está implementando el trabajo en remoto entre sus empleados de los servicios centrales. Asimismo, para aquellos empleados que por la naturaleza de su actividad no puedan trabajar desde casa, el banco ha diseñado un plan tendiente a mantener dotaciones mínimas que aseguren el servicio a clientes y equipos de soporte para atender diferentes escenarios.



En las últimas semanas, el banco ha potenciado su canal de comunicación con empleados para reiterar las medidas preventivas de protección e higiene, brindar información y evacuar las dudas que puedan surgir en relación con las medidas a adoptar en diferentes escenarios.



Las comunidades de práctica y publicaciones recurrentes de tutoriales, manuales y soportes específicos, buscan minimizar requerimientos a áreas cuyo foco está en dar soporte a clientes y a los equipos en la primera línea de atención.



A partir de la pasada semana fueron suspendidos los viajes y se restringieron los desplazamientos dentro del país, anticipando protocolos hoy en vigor.



En este escenario, la utilización de canales digitales y de atención remota es lo más recomendable. BBVA reforzará no solo las capacidades del servicio, sino los equipos que brindan soporte a los canales digitales y solicita a sus clientes asistir a las oficinas solo en caso de que la gestión no pueda realizarse por otra vía.



Los canales digitales están disponibles las 24 horas a través de un teléfono inteligente o computadora con acceso a internet y, además de brindar servicios sin costo o con costo diferenciado, ofrecen un canal rápido y seguro.



SITUACIÓN EN SUCURSALES



Las medidas adoptadas por el gobierno el martes 17 en relación al exhorto al cierre de centros comerciales, conlleva el cierre temporal de la sucursal Portones y, por medidas preventivas –debido a la gran afluencia de público que recibe regularmente- se ha suspendido la atención en la sucursal World Trade Center hasta el viernes 20 inclusive. En tanto, la sucursal Pocitos permanecerá sin operativa de caja, por lo que se recomienda utilizar la amplia red de cajeros automáticos u otra sucursal del banco.



En BBVA net, App BBVA y Pagos BBVA se pueden realizar múltiples operaciones:



• Consultas de cuentas, movimientos, productos.



• Transferencias: se pueden realizar todo tipo de transferencias a cuentas propias, a cuentas de terceros y a cuentas de otros bancos, tanto locales como del exterior.



• Pagos de tarjetas y consulta de movimientos.



• Pagos de servicios: se tengan o no agendados, BBVA net y Pagos BBVA brindan la facilidad de pagar todo tipo de servicios como agua, luz, telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, pagos a universidades, colegios e instituciones, entre otros.



• Contratación de productos.



También se encuentra a disposición de los clientes la línea BBVA (2) 1929 con atención de lunes a viernes, de 9 a 20 horas.