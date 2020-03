BBVA en Uruguay celebró la segunda reunión de su Consejo Asesor Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la reunión, celebrada en Montevideo el pasado 3 de marzo, Alberto Charro, presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay, señaló que “la sostenibilidad es una de las disrupciones más importantes de la historia y nos va a obligar a equilibrar las visiones económicas, medio ambientales y sociales como nunca antes en las empresas”. Asimismo, recordó que el Grupo BBVA ha movilizado en dos años 30.000 millones de euros a nivel global y tiene el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros hasta el 2025.



Jaime Sáenz de Tejada, global head of Finance de BBVA, realizó un análisis del entorno económico internacional, con especial foco en EE.UU., China y la Eurozona, para luego centrarse en la heterogeneidad de crecimientos que se observan en los distintos países de Latinoamérica. “En entornos complejos como el actual es cuando realmente se pone en valor la consistencia y la potencia de generación de resultados y capital de BBVA”, dijo.



El directivo recalcó que en el período 2015/2019 BBVA multiplicó por tres sus clientes móviles hasta alcanzar los 29 millones y cómo el 59% de los productos vendidos se realizan ya por canales digitales. Dijo que “gracias a nuestra excelencia operacional, a nuestra gestión de los datos y al engagement de nuestro equipo estamos siendo capaces de cumplir nuestras expectativas de crecimiento en clientes, cuidando de su salud financiera y ayudándoles en su transición a un futuro sostenible”.



El Consejo Asesor Nacional es un foro de consulta, asesoramiento y debate sobre los aspectos más relevantes de la actualidad económico-social regional y global. El evento contó con la presencia de Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, e Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



De este segundo encuentro participaron por parte de BBVA Jaime Sáenz de Tejada, global head of Finance de BBVA; Ignacio Lacasta, business monitoring South America de BBVA; Alberto Charro, presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay; Rosario Corral, directora comercial de BBVA en Uruguay; Eduardo Torres-Llosa; ex gerente general de BBVA en Perú; Isabel Goiri, presidente del Directorio de BBVA en Argentina; y Carlos Steneri, recientemente incorporado al directorio de BBVA en Uruguay.



Los miembros del Consejo Asesor Nacional que asistieron a la reunión fueron: Marcos Taranto, de Stiler; Ruben Nuñez, de Conaprole; Ruben Martínez Baeza, de Corporación Navíos; Jorge Gard, de Grupo Gard; Christopher Jones, de Ta-Ta; John Christian Schandy, de Grupo Schandy; José Luis Aiello, de Telefónica; Juan Otegui, de Compañía Forestal Uruguaya; Orlando Dovat, de Zonamérica; Julio Lestido, de Julio César Lestido; Carlos Lecueder; de Estudio Luis E. Lecueder; Hugo Fernández, de Frigorífico Modelo; y Ernesto Kimelman, de World Trade Center.